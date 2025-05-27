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Фицо назвал слова Мерца о санкциях против Словакии неприемлемыми

Фицо назвал слова Мерца о санкциях против Словакии неприемлемыми - 27.05.2025, ПРАЙМ

Фицо назвал слова Мерца о санкциях против Словакии неприемлемыми

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:54+0300

2025-05-27T09:54+0300

2025-05-27T09:54+0300

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БРАТИСЛАВА, 27 мая - ПРАЙМ. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил, что отрицает политику одного мнения. "То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе, неприемлемо", - сказал Фицо журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Мерца, премьер Словакии находится во вторник с визитом в Армении, его комментарий распространен несколькими словацкими Telegram-каналами. Он заявил, что, "если кто-то хочет проводить политику одного единственного обязательного мнения, то это конец демократии". "Если кто-то думает, что я не позволю себе выразить собственное мнение, то он очень ошибается", - сказал премьер Словакии. Он заявил, что готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с канцлером Германии. "Я не вижу ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства", - заключил Фицо.

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общество , словакия, европа, роберт фицо, фридрих мерц, ес