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Фицо назвал слова Мерца о санкциях против Словакии неприемлемыми - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Фицо назвал слова Мерца о санкциях против Словакии неприемлемыми
Фицо назвал слова Мерца о санкциях против Словакии неприемлемыми - 27.05.2025, ПРАЙМ
Фицо назвал слова Мерца о санкциях против Словакии неприемлемыми
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:54+0300
2025-05-27T09:54+0300
политика
общество
словакия
европа
роберт фицо
фридрих мерц
ес
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БРАТИСЛАВА, 27 мая - ПРАЙМ. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил, что отрицает политику одного мнения. "То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе, неприемлемо", - сказал Фицо журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Мерца, премьер Словакии находится во вторник с визитом в Армении, его комментарий распространен несколькими словацкими Telegram-каналами. Он заявил, что, "если кто-то хочет проводить политику одного единственного обязательного мнения, то это конец демократии". "Если кто-то думает, что я не позволю себе выразить собственное мнение, то он очень ошибается", - сказал премьер Словакии. Он заявил, что готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с канцлером Германии. "Я не вижу ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства", - заключил Фицо.
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общество , словакия, европа, роберт фицо, фридрих мерц, ес
Политика, Общество , СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо, Фридрих Мерц, ЕС
09:54 27.05.2025
 
Фицо назвал слова Мерца о санкциях против Словакии неприемлемыми

Премьер Словакии Фицо назвал слова Мерца о санкциях против страны неприемлемыми

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 27 мая - ПРАЙМ. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил, что отрицает политику одного мнения.
"То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе, неприемлемо", - сказал Фицо журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Мерца, премьер Словакии находится во вторник с визитом в Армении, его комментарий распространен несколькими словацкими Telegram-каналами.
Он заявил, что, "если кто-то хочет проводить политику одного единственного обязательного мнения, то это конец демократии".
"Если кто-то думает, что я не позволю себе выразить собственное мнение, то он очень ошибается", - сказал премьер Словакии.
Он заявил, что готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с канцлером Германии. "Я не вижу ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства", - заключил Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом
25 мая, 15:46
 
ПолитикаОбществоСЛОВАКИЯЕВРОПАРоберт ФицоФридрих МерцЕС
 
 
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