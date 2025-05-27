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Во Франции сократилось потребление минеральной воды Perrier
Во Франции сократилось потребление минеральной воды Perrier - 27.05.2025, ПРАЙМ
Во Франции сократилось потребление минеральной воды Perrier
Потребление во Франции минеральной воды марки Perrier, выпускаемой подразделением Nestle, за четыре месяца текущего года сократилось на 14% по сравнению с... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:42+0300
2025-05-27T15:42+0300
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ПАРИЖ, 27 мая - ПРАЙМ. Потребление во Франции минеральной воды марки Perrier, выпускаемой подразделением Nestle, за четыре месяца текущего года сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году на фоне скандала вокруг швейцарской компании в связи с обвинениями в незаконной обработке воды, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные профессиональной ассоциации родниковых и минеральных природных вод (SESEMN). "С начала года потребление воды марки Perrier снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщает радиостанция и уточняет, что сокращение потребления в апреле достигло 23% по сравнению с апрелем 2024 года. При этом за первые четыре месяца общее потребление минеральной воды всех марок возросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "Если вы наблюдаете спад с одной стороны для одного бренда, но общий рынок растет, это означает, что рынок переключился на другие бренды", - приводится оценка генерального представителя SESEMN Кристофа Лекифра. Скандал вокруг Nestle разгорелся в прошлом году. Издание Mediapart сообщило, что компания с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Согласно главному управлению по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), на отчет которого ссылается СМИ, с 2005 года, "а возможно и с 1993", компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Согласно материалам, речь идет о марках Contrex, Vittel и других, бутилируемых в горном массиве Вогезы. При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. Для очистки воды компания приобрела специальные аппараты для обработки ультрафиолетом, а также микрофильтры. Если дело дойдет до суда, компании грозит штраф до 10% товарооборота, в случае Nestle это 20 миллионов евро. В феврале сообщалось, что прокуратура Парижа завела дело против швейцарской компании Nestle за незаконную обработку выпускаемой ей бутилированной воды после коллективного гражданского иска, поданного в сентябре 2024 года ассоциацией защиты прав потребителей Foodwatch. Ранее Nestle удалось избежать суда во Франции, заключив сделку со следствием. В начале февраля Monde также сообщила, что компания Nestle Waters, выпускающая напитки под брендами Perrier, Vittel, Hepar и Contrex, успешно лоббировала собственные интересы во французском правительстве, чтобы добиться разрешения на фильтрацию минеральной воды, несмотря на то, что это запрещено европейским законодательством. В мае сенатский комитет по расследованию практик производителей бутилированной воды представил доклад, в котором говорится, что французские власти знали о незаконной обработке воды компанией Nestle, однако намеренно это скрывали.
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бизнес, париж, франция, nestle
Бизнес, Париж, ФРАНЦИЯ, Nestle
Во Франции сократилось потребление минеральной воды Perrier
Franceinfo: во Франции потребление минеральной воды Perrier сократилось на 14%
ПАРИЖ, 27 мая - ПРАЙМ. Потребление во Франции минеральной воды марки Perrier, выпускаемой подразделением Nestle, за четыре месяца текущего года сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году на фоне скандала вокруг швейцарской компании в связи с обвинениями в незаконной обработке воды, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные профессиональной ассоциации родниковых и минеральных природных вод (SESEMN).
"С начала года потребление воды марки Perrier снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщает радиостанция и уточняет, что сокращение потребления в апреле достигло 23% по сравнению с апрелем 2024 года.
При этом за первые четыре месяца общее потребление минеральной воды всех марок возросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "Если вы наблюдаете спад с одной стороны для одного бренда, но общий рынок растет, это означает, что рынок переключился на другие бренды", - приводится оценка генерального представителя SESEMN Кристофа Лекифра.
Скандал вокруг Nestle разгорелся в прошлом году. Издание Mediapart сообщило, что компания с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Согласно главному управлению по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), на отчет которого ссылается СМИ, с 2005 года, "а возможно и с 1993", компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной.
Согласно материалам, речь идет о марках Contrex, Vittel и других, бутилируемых в горном массиве Вогезы. При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. Для очистки воды компания приобрела специальные аппараты для обработки ультрафиолетом, а также микрофильтры. Если дело дойдет до суда, компании грозит штраф до 10% товарооборота, в случае Nestle это 20 миллионов евро.
В феврале сообщалось, что прокуратура Парижа завела дело против швейцарской компании Nestle за незаконную обработку выпускаемой ей бутилированной воды после коллективного гражданского иска, поданного в сентябре 2024 года ассоциацией защиты прав потребителей Foodwatch. Ранее Nestle удалось избежать суда во Франции, заключив сделку со следствием.
В начале февраля Monde также сообщила, что компания Nestle Waters, выпускающая напитки под брендами Perrier, Vittel, Hepar и Contrex, успешно лоббировала собственные интересы во французском правительстве, чтобы добиться разрешения на фильтрацию минеральной воды, несмотря на то, что это запрещено европейским законодательством. В мае сенатский комитет по расследованию практик производителей бутилированной воды представил доклад, в котором говорится, что французские власти знали о незаконной обработке воды компанией Nestle, однако намеренно это скрывали.
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