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"Безумная помощь": во Франции заявили, что устали поддерживать Украину
"Безумная помощь": во Франции заявили, что устали поддерживать Украину - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Безумная помощь": во Франции заявили, что устали поддерживать Украину
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в своей публикации на платформе Х выступил с критикой курса французского правительства, призвав прекратить... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T17:31+0300
2025-05-27T17:31+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в своей публикации на платформе Х выступил с критикой курса французского правительства, призвав прекратить поддержку Украины в условиях ухудшающейся экономической ситуации внутри страны."Программа Макрона и его попугая премьер-министра: заставить вас платить по счетам снова и снова. Мой план: прекратить безумную помощь Украине", — написал политик.Ранее, в начале мая, премьер-министр Франции Франсуа Байру предупредил, что в ближайшие годы обслуживание государственного долга может обойтись стране в сто миллиардов евро ежегодно. Он подчеркнул, что такие расходы угрожают социальной стабильности, суверенитету и экономическому будущему Франции. В качестве выхода Байру предложил сократить расходы и увеличить объемы производства.Президент Франции Эммануэль Макрон в конце марта пообещал предоставить Украине еще два миллиарда евро военной помощи. По его словам, Париж и Киев продолжат также взаимодействие в сфере разведки. В Кремле. в свою очередь, неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны западных стран не способствуют мирному диалогу и ведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта.
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Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, РОССИЯ
"Безумная помощь": во Франции заявили, что устали поддерживать Украину
Политик Дюпон-Эньян: Франция должна прекратить бездумно спонсировать Украину
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в своей публикации на платформе Х
выступил с критикой курса французского правительства, призвав прекратить поддержку Украины в условиях ухудшающейся экономической ситуации внутри страны.
"Программа Макрона и его попугая премьер-министра: заставить вас платить по счетам снова и снова. Мой план: прекратить безумную помощь Украине", — написал политик.
Ранее, в начале мая, премьер-министр Франции Франсуа Байру предупредил, что в ближайшие годы обслуживание государственного долга может обойтись стране в сто миллиардов евро ежегодно. Он подчеркнул, что такие расходы угрожают социальной стабильности, суверенитету и экономическому будущему Франции. В качестве выхода Байру предложил сократить расходы и увеличить объемы производства.
Президент Франции Эммануэль Макрон в конце марта пообещал предоставить Украине еще два миллиарда евро военной помощи. По его словам, Париж и Киев продолжат также взаимодействие в сфере разведки.
В Кремле. в свою очередь, неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны западных стран не способствуют мирному диалогу и ведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта.
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