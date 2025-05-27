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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на 1,5%
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на 1,5% - 27.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на 1,5%
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник растут на порядка 1,5%, на предторгах технологического сектора наблюдается заметная положительная... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:59+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник растут на порядка 1,5%, на предторгах технологического сектора наблюдается заметная положительная динамика, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 1,35%, до 42 237 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,56%, до 21 301,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,47%, до 5 902,5 пункта. На предторгах вторника заметен рост акций технологического сектора. Так, акции Apple поднимаются более чем на 1,5%, Microsoft - на 1,3%, Intel - примерно на 2%, AMD - 3,3%, Qualcomm - на 1,8%, HP Inc - 1,86%. На этой неделе планируется публикация финансовых отчетностей компаний Nvidia и HP Inc. Инвесторы при этом продолжают следить за экономическим состоянием США. Позднее во вторник ожидается выход статистики по индексу доверия потребителей в стране от аналитической компании Conference Board. Аналитики ожидают, что показатель в мае увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее.
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рынок, торги, сша, apple, microsoft, amd, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, Apple, Microsoft, AMD, Nasdaq Composite
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на 1,5%
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут почти на 1,5%
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник растут на порядка 1,5%, на предторгах технологического сектора наблюдается заметная положительная динамика, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 1,35%, до 42 237 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,56%, до 21 301,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,47%, до 5 902,5 пункта.
На предторгах вторника заметен рост акций технологического сектора. Так, акции Apple поднимаются более чем на 1,5%, Microsoft - на 1,3%, Intel - примерно на 2%, AMD - 3,3%, Qualcomm - на 1,8%, HP Inc - 1,86%. На этой неделе планируется публикация финансовых отчетностей компаний Nvidia и HP Inc.
Инвесторы при этом продолжают следить за экономическим состоянием США. Позднее во вторник ожидается выход статистики по индексу доверия потребителей в стране от аналитической компании Conference Board. Аналитики ожидают, что показатель в мае увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее.
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по продаже легковых авто