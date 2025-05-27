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Администрация Трампа расторгнет все оставшиеся контракты с Гарвардом - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Администрация Трампа расторгнет все оставшиеся контракты с Гарвардом
Администрация Трампа расторгнет все оставшиеся контракты с Гарвардом - 27.05.2025, ПРАЙМ
Администрация Трампа расторгнет все оставшиеся контракты с Гарвардом
Администрация президента США Дональда Трампа планирует расторгнуть все оставшиеся федеральные контракты с Гарвардским университетом на общую сумму 100 миллионов | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:39+0300
2025-05-27T14:39+0300
сша
дональд трамп
гарвардский университет
общество
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует расторгнуть все оставшиеся федеральные контракты с Гарвардским университетом на общую сумму 100 миллионов долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо, разосланное федеральным ведомствам. В понедельник Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать финансирование в 3 миллиарда долларов у Гарвардского университета из-за "антисемитской позиции" его руководства и передать эти средства образовательным учреждениям прикладного профиля по всей стране. "Администрация Трампа собирается отменить оставшиеся контракты федерального правительства с Гарвардским университетом на сумму примерно 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении газеты. Как пишет New York Times со ссылкой на неназванного чиновника администрации, письмо будет направлено управлением общих служб США девяти федеральным ведомствам во вторник. Ожидается, что ведомства должны будут до 6 июня представить список отмененных контрактов с университетом. При этом контракты на оказание наиболее необходимых услуг будут переданы другим поставщикам, отмечается в публикации. Ранее Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету. Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности. На прошлой неделе министерство внутренней безопасности США попыталось лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, однако суд приостановил это решение. В ответ университет подал иск к администрации Трампа, обвинив её в нарушении закона об административных процедурах и положений Конституции США.
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сша, дональд трамп, гарвардский университет, общество
США, Дональд Трамп, Гарвардский университет, Общество
14:39 27.05.2025
 
Администрация Трампа расторгнет все оставшиеся контракты с Гарвардом

NYT: администрация Трампа намерена расторгнуть контракты с Гарвардом на 100 млн долларов

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует расторгнуть все оставшиеся федеральные контракты с Гарвардским университетом на общую сумму 100 миллионов долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо, разосланное федеральным ведомствам.
В понедельник Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать финансирование в 3 миллиарда долларов у Гарвардского университета из-за "антисемитской позиции" его руководства и передать эти средства образовательным учреждениям прикладного профиля по всей стране.
"Администрация Трампа собирается отменить оставшиеся контракты федерального правительства с Гарвардским университетом на сумму примерно 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении газеты.
Как пишет New York Times со ссылкой на неназванного чиновника администрации, письмо будет направлено управлением общих служб США девяти федеральным ведомствам во вторник. Ожидается, что ведомства должны будут до 6 июня представить список отмененных контрактов с университетом. При этом контракты на оказание наиболее необходимых услуг будут переданы другим поставщикам, отмечается в публикации.
Ранее Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету. Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности.
На прошлой неделе министерство внутренней безопасности США попыталось лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, однако суд приостановил это решение. В ответ университет подал иск к администрации Трампа, обвинив её в нарушении закона об административных процедурах и положений Конституции США.
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СШАДональд ТрампГарвардский университетОбщество
 
 
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