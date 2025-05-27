https://1prime.ru/20250527/gaz-857953218.html

Минэнерго оценит механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемого газа

Минэнерго оценит механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемого газа - 27.05.2025, ПРАЙМ

Минэнерго оценит механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемого газа

Минэнерго РФ будет оценивать механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа, возможно это будут льготы по НДПИ, заявил директор... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T11:24+0300

2025-05-27T11:24+0300

2025-05-27T11:24+0300

энергетика

газ

россия

добыча газа

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/29/757172925_4:0:596:333_1920x0_80_0_0_91e08f4f59329f170a498389341706ac.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минэнерго РФ будет оценивать механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа, возможно это будут льготы по НДПИ, заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов, выступая на Научно-практической конференции имени Н.Н. Лисовского. Рубцов отметил, что сейчас ведется работа над газовыми ТРИЗами, потому что наследие "легкого" сеноманского газа подходит к концу. "Дальше будем смотреть, какие нужны новые механизмы. Скорее всего, какие-то льготы в НДПИ, для того чтобы нам реализовывать потенциал по добыче газа", - добавил он. "Как раз по газу мы вместе с ГКЗ (Госкомиссией по запасам полезных ископаемых - ред.), с учетом опыта и тех инструментариев, которые есть сегодня в ГКЗ, уже сделали предварительную инвентаризацию газовых запасов, конечно, с коллегами из Минприроды и Роснедрами", - также отметил Рубцов. "Нужно думать о решении вопросов низконапорного газа, газа глубоких горизонтов. Определять это все в контексте баланса, что у нас пойдет экспортом через СПГ, что пойдет через газопроводы, в каких направлениях. То есть это большая задача, которой мы сейчас намерены заниматься. Это точно не решить за один месяц, но эту работу нужно делать", - заключил Рубцов.

https://1prime.ru/20250527/gaz-857949499.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, добыча газа