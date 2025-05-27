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"Вопреки Мерцу". Немцы потребовали вывести ФРГ из кризиса за счет России - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Вопреки Мерцу". Немцы потребовали вывести ФРГ из кризиса за счет России
"Вопреки Мерцу". Немцы потребовали вывести ФРГ из кризиса за счет России - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Вопреки Мерцу". Немцы потребовали вывести ФРГ из кризиса за счет России
Вопреки позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выступающего за блокировку "Северного потока-2", ряд немецких политиков призывает к возобновлению поставок газа из... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:51+0300
2025-05-27T16:59+0300
экономика
германия
северные потоки
фридрих мерц
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вопреки позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выступающего за блокировку "Северного потока-2", ряд немецких политиков призывает к возобновлению поставок газа из России по этому трубопроводу. Свои мотивы они объясняют как желанием получать дешевый российский газ, "чтобы остановить деиндустриализацию" Германии, так и стремлением возобновить диалог с Россией, в котором, по их мнению, нуждается Европа. Об этом рассказывается в публикациях изданий Spiegel и Die Zeit.За возобновление эксплуатации "Северных потоков" и диалога с Россией решительно выступил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, который, как и Мерц, представляет партию ХДС. Изданию Die Zeit премьер Саксонии заявил, что за счет российского газа ФРГ должна покрывать как минимум 20 процентов своих потребностей, отметив при этом, что запуск "Северных потоков" откроет возможности для восстановления диалога с Российской Федерацией, сыграв роль "моста к переговорам".Сара Вагенкнехт, глава названной ее именем партии, является идейным антиподом Кречмера, что, однако, нисколько не помешало ей выступить с горячей поддержкой его инициативы.Она заявила об абсолютной правоте Кречмера в части запуска "Севпотоков" и подчеркнула, что это совершенно необходимо для выхода страны из кризиса и спасения немецкой промышленности."Чтобы остановить деиндустриализацию, нам необходимо доступное топливо, вместо того чтобы закупать дорогостоящий сжиженный газ", - заявила Вагенкнехт, заверив, что ее партия поддержит идею Кречмера в Бундесрате (верхняя палата немецкого парламента).Как отмечается в публикации Spiegel, на сегодняшний день газ в ФРГ попадает главным образом в виде СПГ, существенно более дорогого, чем трубопроводный газ из России. И это обстоятельство, как считают авторы статьи, угрожает будущему немецкой промышленности и потерей Германией конкурентоспособности.
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германия, северные потоки, фридрих мерц, сара вагенкнехт
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт
16:51 27.05.2025 (обновлено: 16:59 27.05.2025)
 
"Вопреки Мерцу". Немцы потребовали вывести ФРГ из кризиса за счет России

Вагенкнехт: запуск "Северных потоков" необходим для выхода Германии из кризиса

© AFP / Barbara Sax" Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия
 Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© AFP / Barbara Sax
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вопреки позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выступающего за блокировку "Северного потока-2", ряд немецких политиков призывает к возобновлению поставок газа из России по этому трубопроводу. Свои мотивы они объясняют как желанием получать дешевый российский газ, "чтобы остановить деиндустриализацию" Германии, так и стремлением возобновить диалог с Россией, в котором, по их мнению, нуждается Европа. Об этом рассказывается в публикациях изданий Spiegel и Die Zeit.
За возобновление эксплуатации "Северных потоков" и диалога с Россией решительно выступил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, который, как и Мерц, представляет партию ХДС. Изданию Die Zeit премьер Саксонии заявил, что за счет российского газа ФРГ должна покрывать как минимум 20 процентов своих потребностей, отметив при этом, что запуск "Северных потоков" откроет возможности для восстановления диалога с Российской Федерацией, сыграв роль "моста к переговорам".
Сара Вагенкнехт, глава названной ее именем партии, является идейным антиподом Кречмера, что, однако, нисколько не помешало ей выступить с горячей поддержкой его инициативы.
Она заявила об абсолютной правоте Кречмера в части запуска "Севпотоков" и подчеркнула, что это совершенно необходимо для выхода страны из кризиса и спасения немецкой промышленности.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Вагенкнехт прокомментировала введение 17-го пакета санкций против РФ
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"Чтобы остановить деиндустриализацию, нам необходимо доступное топливо, вместо того чтобы закупать дорогостоящий сжиженный газ", - заявила Вагенкнехт, заверив, что ее партия поддержит идею Кречмера в Бундесрате (верхняя палата немецкого парламента).
Как отмечается в публикации Spiegel, на сегодняшний день газ в ФРГ попадает главным образом в виде СПГ, существенно более дорогого, чем трубопроводный газ из России. И это обстоятельство, как считают авторы статьи, угрожает будущему немецкой промышленности и потерей Германией конкурентоспособности.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯСеверные потокиФридрих МерцСара Вагенкнехт
 
 
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