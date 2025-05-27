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ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу - 27.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250527/gazprombank-857964661.html
ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу
ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу - 27.05.2025, ПРАЙМ
ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дважды оштрафовала Газпромбанк за распространение ненадлежащей рекламы - в общей сложности на 1 миллион рублей,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:01+0300
2025-05-27T15:01+0300
экономика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дважды оштрафовала Газпромбанк за распространение ненадлежащей рекламы - в общей сложности на 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. "Общая сумма назначенных штрафов составила 1 миллион рублей. Один из рекламных роликов организации транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кэшбэк в размере 35% на покупки в супермаркетах, ресторанах, магазинах одежды и обуви, АЗС, маркетплейсах, при оплате ЖКХ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обоих случаях потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовых услуг. В поясняющих сносках видеорекламы они демонстрировались "трудным для восприятия способом в течение короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали", говорится в сообщении. "Ведомство возбудило дела, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписания о прекращении нарушений, а также назначило банку административные штрафы за ее размещение", - заключили в ведомстве.
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бизнес, россия, банки, газпромбанк
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Банки, Газпромбанк
15:01 27.05.2025
 
ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу

ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за распространение ненадлежащей рекламы

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВывеска Газпромбанка
Вывеска Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дважды оштрафовала Газпромбанк за распространение ненадлежащей рекламы - в общей сложности на 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Общая сумма назначенных штрафов составила 1 миллион рублей. Один из рекламных роликов организации транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кэшбэк в размере 35% на покупки в супермаркетах, ресторанах, магазинах одежды и обуви, АЗС, маркетплейсах, при оплате ЖКХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обоих случаях потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовых услуг. В поясняющих сносках видеорекламы они демонстрировались "трудным для восприятия способом в течение короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали", говорится в сообщении.
"Ведомство возбудило дела, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписания о прекращении нарушений, а также назначило банку административные штрафы за ее размещение", - заключили в ведомстве.
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