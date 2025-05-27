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ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу

ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу - 27.05.2025, ПРАЙМ

ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дважды оштрафовала Газпромбанк за распространение ненадлежащей рекламы - в общей сложности на 1 миллион рублей,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:01+0300

2025-05-27T15:01+0300

2025-05-27T15:01+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дважды оштрафовала Газпромбанк за распространение ненадлежащей рекламы - в общей сложности на 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. "Общая сумма назначенных штрафов составила 1 миллион рублей. Один из рекламных роликов организации транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кэшбэк в размере 35% на покупки в супермаркетах, ресторанах, магазинах одежды и обуви, АЗС, маркетплейсах, при оплате ЖКХ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обоих случаях потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовых услуг. В поясняющих сносках видеорекламы они демонстрировались "трудным для восприятия способом в течение короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали", говорится в сообщении. "Ведомство возбудило дела, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписания о прекращении нарушений, а также назначило банку административные штрафы за ее размещение", - заключили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, банки, газпромбанк