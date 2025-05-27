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В Шарм-эш-Шейхе откроется генконсульство России - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Шарм-эш-Шейхе откроется генконсульство России
В Шарм-эш-Шейхе откроется генконсульство России - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Шарм-эш-Шейхе откроется генконсульство России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T20:17+0300
2025-05-27T20:18+0300
политика
шарм-эш-шейх
россия
генконсульство
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования правовых актов. "Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет). МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в городе Шарм-эш-Шейхе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание.", - говорится в документе.
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шарм-эш-шейх, россия, генконсульство
Политика, Шарм-эш-Шейх, РОССИЯ, генконсульство
20:17 27.05.2025 (обновлено: 20:18 27.05.2025)
 
В Шарм-эш-Шейхе откроется генконсульство России

Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования правовых актов.
"Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет). МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в городе Шарм-эш-Шейхе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание.", - говорится в документе.
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ПолитикаШарм-эш-ШейхРОССИЯгенконсульство
 
 
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