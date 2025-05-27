https://1prime.ru/20250527/genkonsulstvo-857974407.html

В Шарм-эш-Шейхе откроется генконсульство России

В Шарм-эш-Шейхе откроется генконсульство России - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Шарм-эш-Шейхе откроется генконсульство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T20:17+0300

2025-05-27T20:17+0300

2025-05-27T20:18+0300

политика

шарм-эш-шейх

россия

генконсульство

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования правовых актов. "Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет). МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в городе Шарм-эш-Шейхе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание.", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250512/polsha-857493616.html

шарм-эш-шейх

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шарм-эш-шейх, россия, генконсульство