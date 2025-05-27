https://1prime.ru/20250527/germaniya-857968252.html
Германия значительно усилит меры безопасности в связи с визитом Зеленского
Германия значительно усилит меры безопасности в связи с визитом Зеленского - 27.05.2025, ПРАЙМ
Германия значительно усилит меры безопасности в связи с визитом Зеленского
Правоохранительные органы Германии усилят наблюдение за воздушным пространством, подготовятся сбивать дроны, опломбируют крышки канализационных люков и... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:26+0300
2025-05-27T16:26+0300
2025-05-27T16:26+0300
политика
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Германии усилят наблюдение за воздушным пространством, подготовятся сбивать дроны, опломбируют крышки канализационных люков и ограничат движение транспорта во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию. В понедельник газета Spiegel сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин в среду, чтобы обсудить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем переговорный процесс по Украине и санкции ЕС против России, а также чтобы встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. "Для Зеленского действует высший уровень безопасности. В таком случае полиция опломбировывает крышки канализационных люков, задействует служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ, ведет наблюдение за воздушным пространством, работает противодронная защита, а водная полиция патрулирует (протекающую через центр Берлина реку – ред.) Шпрее", - говорится в сообщении. Кроме того, власти ограничат движение транспорта и перекроют улицы в районе аэропорта и центра города, пишет издание. Столичная полиция работает на пределе своих возможностей, говорится в статье со ссылкой на представителя профсоюза полиции ФРГ Беньямина Йендро. Он отметил, что для обеспечения безопасности придется задействовать "тысячи полицейских" и призвал выплатить сотрудникам компенсации, ввести дополнительные выходные и снизить количество рабочих часов в неделю.
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германия, владимир зеленский, фридрих мерц, берлин
Политика, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Берлин
Германия значительно усилит меры безопасности в связи с визитом Зеленского
Tagesspiegel: Германия усилит меры безопасности во время визита Зеленского в Берлин
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Правоохранительные органы Германии усилят наблюдение за воздушным пространством, подготовятся сбивать дроны, опломбируют крышки канализационных люков и ограничат движение транспорта во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду, сообщает издание Tagesspiegel
со ссылкой на полицию.
В понедельник газета Spiegel сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин в среду, чтобы обсудить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем переговорный процесс по Украине и санкции ЕС против России, а также чтобы встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Для Зеленского действует высший уровень безопасности. В таком случае полиция опломбировывает крышки канализационных люков, задействует служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ, ведет наблюдение за воздушным пространством, работает противодронная защита, а водная полиция патрулирует (протекающую через центр Берлина реку – ред.) Шпрее", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти ограничат движение транспорта и перекроют улицы в районе аэропорта и центра города, пишет издание.
Столичная полиция работает на пределе своих возможностей, говорится в статье со ссылкой на представителя профсоюза полиции ФРГ Беньямина Йендро. Он отметил, что для обеспечения безопасности придется задействовать "тысячи полицейских" и призвал выплатить сотрудникам компенсации, ввести дополнительные выходные и снизить количество рабочих часов в неделю.
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