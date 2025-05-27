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В Совфеде допустили вероятность раскола правящей коалиции Германии - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде допустили вероятность раскола правящей коалиции Германии
В Совфеде допустили вероятность раскола правящей коалиции Германии - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Совфеде допустили вероятность раскола правящей коалиции Германии
Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:49+0300
2025-05-27T16:49+0300
германия
украина
владимир чижов
фридрих мерц
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным выборам, не исключил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Ранее канцлер Фридрих Мерц на мероприятии телеканала WDR заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Во вторник Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад. "Я думаю, что, конечно, эти противоречия, они существуют с первого дня существования коалиции", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, сама коалиция достаточно непрочна, участников мало что объединяет. "И, конечно, угроза развала коалиции и новых досрочных выборов присутствует в дискурсе, в том числе в политическом дискурсе в Берлине и других германских городах", - заключил политик.
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германия, украина, владимир чижов, фридрих мерц
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Чижов, Фридрих Мерц
16:49 27.05.2025
 
В Совфеде допустили вероятность раскола правящей коалиции Германии

Сенатор Чижов: разногласия в правящей коалиции ФРГ могут привести к досрочным выборам

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным выборам, не исключил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Ранее канцлер Фридрих Мерц на мероприятии телеканала WDR заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Во вторник Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
"Я думаю, что, конечно, эти противоречия, они существуют с первого дня существования коалиции", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
По его словам, сама коалиция достаточно непрочна, участников мало что объединяет. "И, конечно, угроза развала коалиции и новых досрочных выборов присутствует в дискурсе, в том числе в политическом дискурсе в Берлине и других германских городах", - заключил политик.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
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16:26
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАВладимир ЧижовФридрих Мерц
 
 
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