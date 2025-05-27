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Глава Йемена начнет визит в Россию 27 мая

Глава Йемена начнет визит в Россию 27 мая - 27.05.2025, ПРАЙМ

Глава Йемена начнет визит в Россию 27 мая

Председатель Совета президентского руководства Йемена Ришад аль-Алими начнет визит в Россию 27 мая, во время трехдневного пребывания в Москве запланирована его... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T00:36+0300

2025-05-27T00:36+0300

2025-05-27T00:36+0300

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ДОХА, 27 мая - ПРАЙМ. Председатель Совета президентского руководства Йемена Ришад аль-Алими начнет визит в Россию 27 мая, во время трехдневного пребывания в Москве запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера международно признанных властей Йемена. "Визит главы Совета президентского руководства в Россию пройдёт 27-29 мая, запланирована двусторонняя встреча с президентом Владимиром Путиным", - сказал собеседник агентства. По информации Йеменского информационного агентства (Saba) во время встречи в мае с временным поверенным в делах России в Йемене Евгением Кудровым, когда, в частности, обсуждалась повестка дня предстоящего официального визита главы Йемена в РФ, аль-Алими "высоко оценил неизменную позицию России на всех международных форумах в поддержку йеменского народа, его международно признанных властей и национальных институтов". Кроме того, как передает агентство, он "высоко оценил давние двусторонние отношения между Республикой Йемен и Российской Федерацией и общее желание продвигать их к более широким горизонтам плодотворного сотрудничества и координации в различных областях". Как сказал РИА Новости йеменский источник, ожидается, что глава Йемена на подконтрольной международно признанным властям территории обсудит в Москве такие вопросы, как "укрепление сотрудничества между Россией и Йеменом, возможную поддержку со стороны РФ властей Йемена и ее потенциальную роль в поддержке политического процесса и установления мира в Йемене". Арабские СМИ отмечают, что международно признанные власти Йемена прилагают дипломатические усилия по диверсификации и укреплению международных отношений и союзов на фоне политических и экономических проблем для улучшения ситуации в районах под их контролем и получения поддержки в противостоянии захватившему власть на севере страны движению "Ансар Алла" (хуситам), чтобы повысить шансы на восстановление контроля над государственными институтами.

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мировая экономика, россия, йемен, рф, москва, владимир путин