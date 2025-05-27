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ГД приняла закон об освобождении кооперативных выплат от страховых взносов

ГД приняла закон об освобождении кооперативных выплат от страховых взносов - 27.05.2025, ПРАЙМ

ГД приняла закон об освобождении кооперативных выплат от страховых взносов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий определение кооперативных выплат членам сельскохозяйственных производственных кооперативов для... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:25+0300

2025-05-27T13:25+0300

2025-05-27T13:25+0300

экономика

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий определение кооперативных выплат членам сельскохозяйственных производственных кооперативов для освобождения таких выплат от страховых взносов. Документ вносит изменения в закон "О сельскохозяйственной кооперации" в целях исключения возможности обложения кооперативных выплат страховыми взносами. Под такими выплатами понимается часть прибыли кооператива, которая распределяется между его членами в связи с участием (членством) в нем. Причем на кооперативные выплаты должно идти не более 50% прибыли кооператива. Одновременно устанавливается, что кооперативные выплаты членам сельскохозяйственного производственного кооператива не являются оплатой труда его членов либо иным вознаграждением за труд, в том числе стимулирующего характера, в рамках трудовых отношений и не являются оплатой работ или услуг в рамках гражданско-правовых отношений. А убытки такого кооператива будут распределяться между его членами пропорционально их паям (без учета дополнительных паевых взносов) в порядке, предусмотренном уставом кооператива. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2025 года. Согласно пояснительной записке к нему, сейчас кооперативные выплаты члену производственного сельхозкооператива могут облагаться страховыми взносами в рамках статьи 420 Налогового кодекса, поскольку они осуществляются в рамках трудовых или иных гражданско-правовых отношений. При этом выплата части прибыли участникам организаций других организационно-правовых форм, согласно давно устоявшейся правоприменительной практике, взносами не облагается. Это нарушает принцип равномерности налогообложения, ухудшает правовое и экономическое положение членов производственных сельхозкооперативов по сравнению с участниками других организаций, указывается в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20250526/gosduma-857933575.html

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финансы, россия, госдума