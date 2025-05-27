https://1prime.ru/20250527/gosduma-857959562.html
ГД приняла закон об освобождении кооперативных выплат от страховых взносов
ГД приняла закон об освобождении кооперативных выплат от страховых взносов - 27.05.2025, ПРАЙМ
ГД приняла закон об освобождении кооперативных выплат от страховых взносов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий определение кооперативных выплат членам сельскохозяйственных производственных кооперативов для... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:25+0300
2025-05-27T13:25+0300
2025-05-27T13:25+0300
экономика
финансы
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий определение кооперативных выплат членам сельскохозяйственных производственных кооперативов для освобождения таких выплат от страховых взносов. Документ вносит изменения в закон "О сельскохозяйственной кооперации" в целях исключения возможности обложения кооперативных выплат страховыми взносами. Под такими выплатами понимается часть прибыли кооператива, которая распределяется между его членами в связи с участием (членством) в нем. Причем на кооперативные выплаты должно идти не более 50% прибыли кооператива. Одновременно устанавливается, что кооперативные выплаты членам сельскохозяйственного производственного кооператива не являются оплатой труда его членов либо иным вознаграждением за труд, в том числе стимулирующего характера, в рамках трудовых отношений и не являются оплатой работ или услуг в рамках гражданско-правовых отношений. А убытки такого кооператива будут распределяться между его членами пропорционально их паям (без учета дополнительных паевых взносов) в порядке, предусмотренном уставом кооператива. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2025 года. Согласно пояснительной записке к нему, сейчас кооперативные выплаты члену производственного сельхозкооператива могут облагаться страховыми взносами в рамках статьи 420 Налогового кодекса, поскольку они осуществляются в рамках трудовых или иных гражданско-правовых отношений. При этом выплата части прибыли участникам организаций других организационно-правовых форм, согласно давно устоявшейся правоприменительной практике, взносами не облагается. Это нарушает принцип равномерности налогообложения, ухудшает правовое и экономическое положение членов производственных сельхозкооперативов по сравнению с участниками других организаций, указывается в пояснительной записке.
https://1prime.ru/20250526/gosduma-857933575.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Госдума
ГД приняла закон об освобождении кооперативных выплат от страховых взносов
Госдума приняла закон об освобождении кооперативных выплат от страховых взносов
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий определение кооперативных выплат членам сельскохозяйственных производственных кооперативов для освобождения таких выплат от страховых взносов.
Документ вносит изменения в закон "О сельскохозяйственной кооперации" в целях исключения возможности обложения кооперативных выплат страховыми взносами. Под такими выплатами понимается часть прибыли кооператива, которая распределяется между его членами в связи с участием (членством) в нем. Причем на кооперативные выплаты должно идти не более 50% прибыли кооператива.
Одновременно устанавливается, что кооперативные выплаты членам сельскохозяйственного производственного кооператива не являются оплатой труда его членов либо иным вознаграждением за труд, в том числе стимулирующего характера, в рамках трудовых отношений и не являются оплатой работ или услуг в рамках гражданско-правовых отношений. А убытки такого кооператива будут распределяться между его членами пропорционально их паям (без учета дополнительных паевых взносов) в порядке, предусмотренном уставом кооператива.
Закон должен вступить в силу с 1 октября 2025 года.
Согласно пояснительной записке к нему, сейчас кооперативные выплаты члену производственного сельхозкооператива могут облагаться страховыми взносами в рамках статьи 420 Налогового кодекса, поскольку они осуществляются в рамках трудовых или иных гражданско-правовых отношений.
При этом выплата части прибыли участникам организаций других организационно-правовых форм, согласно давно устоявшейся правоприменительной практике, взносами не облагается. Это нарушает принцип равномерности налогообложения, ухудшает правовое и экономическое положение членов производственных сельхозкооперативов по сравнению с участниками других организаций, указывается в пояснительной записке.
Госдума рассмотрит введение уголовной ответственности для дропперов