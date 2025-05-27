https://1prime.ru/20250527/gosduma-857960114.html

Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала

Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала - 27.05.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить доступ к материнскому капиталу и... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:28+0300

2025-05-27T13:28+0300

2025-05-27T13:28+0300

экономика

госдума

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить доступ к материнскому капиталу и ускорить выплаты через цифровую платформу. Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства" - единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет всех, кто имеет право на маткапитал, что упростит и ускорит получение помощи. Также нормой предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав: средства перейдут другому родителю или детям. Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала - он будет составлять 48 часов.

https://1prime.ru/20250502/matkapital-857224014.html

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