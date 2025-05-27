https://1prime.ru/20250527/gosduma-857964218.html

ГД разрешила приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых

ГД разрешила приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых - 27.05.2025, ПРАЙМ

ГД разрешила приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T14:57+0300

2025-05-27T14:57+0300

2025-05-27T14:57+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых при наличии информации о том, что счета использовались для преступной деятельности. Законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой статьей 115.2. Новой статьей предлагается предоставить следователям возможность с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с этим имуществом на срок не более 10 суток. Также законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.

https://1prime.ru/20250527/proekt-857963943.html

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финансы, россия, общество , госдума