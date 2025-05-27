https://1prime.ru/20250527/grenlandiya-857947121.html

В Гренландии заявили о готовности искать новых партнеров для сотрудничества

В Гренландии заявили о готовности искать новых партнеров для сотрудничества - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Гренландии заявили о готовности искать новых партнеров для сотрудничества

Гренландский министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен заявила, что в случае, если Европа и США не будут | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:49+0300

2025-05-27T08:49+0300

2025-05-27T08:49+0300

экономика

гренландия

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270455_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0dc3f3fe0e0e94243a148d2ac2e9c6e7.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Гренландский министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен заявила, что в случае, если Европа и США не будут инвестировать в остров, то Гренландия рассмотрит другие страны в качестве партнеров для сотрудничества. "Мы хотим развивать наш деловой сектор и вносить в него разнообразие, и это требует внешних инвестиций... Мы действительно хотим сотрудничать с европейскими и американскими партнерами. Но если они не начнут действовать, то, думаю, нам придется искать (партнеров - ред.) в другом месте", - заявила Натаниэльсен в интервью британской газете Financial Times на вопрос о сотрудничестве с Китаем. Министр обратила внимание на то, что срок действия соглашения о добыче полезных ископаемых, заключенного между Гренландией и США во время первого президентского срока нынешнего американского лидера Дональда Трампа, подходит к концу. Однако, замечает она, пока у власти был экс-президент США Джо Байден, острову так и не удалось выяснить, намерены ли Штаты продлевать договоренность. По словам Натаниэльсен, Пекин не проявляет особенного интереса к минеральным ресурсам острова. По ее мнению, китайские инвесторы, возможно, сдерживаются, чтобы "чего-нибудь не спровоцировать". "Мы пытаемся понять, как выглядит новый миропорядок. В этом плане китайские инвестиции, конечно же, будут проблематичными, но то же самое в определенной степени и с американскими. Ведь какова цель инвестиций от США?" - вопрошает министр. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://1prime.ru/20250504/grenlandiya-857262281.html

гренландия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гренландия, сша, ес