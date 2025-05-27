https://1prime.ru/20250527/ija-857943623.html

Каждый восьмой россиянин против использования ИИ в рекрутинге

Каждый восьмой россиянин против использования ИИ в рекрутинге - 27.05.2025, ПРАЙМ

Каждый восьмой россиянин против использования ИИ в рекрутинге

Каждый восьмой россиянин категорически против использования искусственного интеллекта в процессе найма сотрудников, а почти половина респондентов поддерживает... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T05:11+0300

2025-05-27T05:11+0300

2025-05-27T05:11+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Каждый восьмой россиянин категорически против использования искусственного интеллекта в процессе найма сотрудников, а почти половина респондентов поддерживает участие ИИ в рекрутинге в качестве вспомогательного инструмента, говорится в исследовании HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1) и сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти половина (47%) опрошенных поддерживает участие ИИ в рекрутинге, если окончательное решение остается за человеком, а 15% не видят проблем в полной автоматизации процесса. И только 12% категорически против внедрения технологий в подбор", - сказано в исследовании, участниками которого стали 1 710 человек. По мнению респондентов, ключевым преимуществом искусственного интеллекта является объективность - так, 87% верят, что алгоритмы могут быть непредвзятыми, особенно при правильной настройке и сочетании с человеческим контролем. А почти половина россиян уверены, что ИИ меньше подвержен стереотипам и эмоциям, чем люди. Как считают 45% опрошенных, если кандидаты оцениваются с помощью ИИ-технологий, то шанс столкнуться с субъективным отношением минимален. Другими преимуществами ИИ в рекрутинге респонденты назвали быструю обработку заявок, оперативную обратную связь и даже снижение стресса. Уже сейчас 75% россиян готовы проходить первичное сообщение только с чат-ботом - и только 25% предпочитают живое общение. "Соискатели видят и некоторые риски в использовании ИИ в HR. Более половины респондентов (54%) опасается, что алгоритмы могут игнорировать нестандартные, но ценные навыки кандидатов, а 53% считают, что ИИ не способен учитывать индивидуальные обстоятельства соискателей. Каждый второй беспокоится о некорректной оценке из-за технических сбоев или ограничений системы, а 40% указывают на риск предвзятости, если ИИ обучен на необъективных данных", - добавили в исследовании. Самыми распространенными ИИ-инструментами, с которыми россияне сталкивались при поиске работы, стали онлайн-тесты и кейсы для оценки навыков. Каждый третий знаком с чат-ботом для первичного интервью, а каждый шестой - с системами видеоинтервью с анализом эмоций. Довольно распространены также платформы для оценки soft skills через игры и симуляции (15%), а также системы геймификации (6%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество