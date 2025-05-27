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Эксперт оценил вероятность появления российской компании, равнозначной IKEA - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/ikea-857954204.html
Эксперт оценил вероятность появления российской компании, равнозначной IKEA
Эксперт оценил вероятность появления российской компании, равнозначной IKEA - 27.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность появления российской компании, равнозначной IKEA
Вероятность появления отечественной компании, равнозначной IKEA, в настоящее время маловероятно, сообщила журналистам директор отдела по работе с торговыми... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:46+0300
2025-05-27T11:46+0300
экономика
бизнес
россия
швеция
ikea
мега
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вероятность появления отечественной компании, равнозначной IKEA, в настоящее время маловероятно, сообщила журналистам директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая. По ее словам, возвращение IKEA - это вопрос времени. При этом Прилуцкая отметила, что были несколько попыток создания отечественных аналогов, которые не увенчались успехом, и вряд ли это возможно в обозримом будущем. "Это слишком технологичный и капиталоемкий бизнес, который выстраивался много лет. Должно сойтись много факторов, чтобы можно было его повторить", - отметила консультант. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
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бизнес, россия, швеция, ikea, мега
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, IKEA, МЕГА
11:46 27.05.2025
 
Эксперт оценил вероятность появления российской компании, равнозначной IKEA

Эксперт Прилуцкая: появление российской IKEA невозможно

© РИА НовостиIKEA
IKEA - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вероятность появления отечественной компании, равнозначной IKEA, в настоящее время маловероятно, сообщила журналистам директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.
По ее словам, возвращение IKEA - это вопрос времени. При этом Прилуцкая отметила, что были несколько попыток создания отечественных аналогов, которые не увенчались успехом, и вряд ли это возможно в обозримом будущем.
"Это слишком технологичный и капиталоемкий бизнес, который выстраивался много лет. Должно сойтись много факторов, чтобы можно было его повторить", - отметила консультант.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
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ЭкономикаБизнесРОССИЯШВЕЦИЯIKEAМЕГА
 
 
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