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Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос хуже прогноза

Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос хуже прогноза - 27.05.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос хуже прогноза

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июнь вырос до минус 19,9 пункта, максимума с пересмотренного значения мая в минус 20,8 пункта,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:10+0300

2025-05-27T09:10+0300

2025-05-27T09:44+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июнь вырос до минус 19,9 пункта, максимума с пересмотренного значения мая в минус 20,8 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 19 пунктов с первоначального уровня мая в минус 20,6 пункта.Таким образом, показатель достиг максимального значения с ноября 2024 года, тогда он составлял минус 18,4 пункта.Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 10,4 пункта с 4,3 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с октября прошлого года. А "готовность потребителей покупать" опустилась до минус 6,4 пункта с минус 4,9 пункта.Компания также сообщила об увеличении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 13,1 пункта с 7,2 пункта месяцем ранее."Уровень потребительских настроений остается весьма низким, а неопределенность среди потребителей - крайне высокой. Непредсказуемая таможенная и торговая политика США, беспокойство на фондовых рынках и опасения по поводу стагнации третий год подряд являются причинами, из-за которых доверие потребителей остается слабым", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).

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германия

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германия