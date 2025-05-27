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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по продаже легковых авто

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по продаже легковых авто - 27.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по продаже легковых авто

Основные фондовые индексы Европы поднимаются во вторник после публикации статистики по продажам легковых автомобилей в Евросоюзе, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:39+0300

2025-05-27T13:39+0300

2025-05-27T13:39+0300

экономика

рынок

индексы

европа

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются во вторник после публикации статистики по продажам легковых автомобилей в Евросоюзе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.26 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,93%, до 8 799,16 пункта, французский CAC 40 - на 0,28%, до 7 850,44 пункта, немецкий DAX рос на 0,86%, до 24 203,66 пункта. Ранее во вторник Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала данные по продажам новых легковых автомобилей в странах Евросоюза. Так, в апреле их число выросло на 1,3% в годовом выражении, до 925 359 машин. "Доля аккумуляторных электромобилей постепенно набирает обороты, но рост остается постепенным и неравномерным в различных странах ЕС", - цитирует агентство Блумберг генерального директора ACEA Сигрид де Врис (Sigrid de Vries). По данным организации, в апреле продажи аккумуляторных электромобилей выросли на 34,1%, до 145 341 машины. Кроме того, исследовательская компания GfK опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на июль показатель вырос до минус 19,9 пункта, максимума с ноября 2024 года.

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рынок, индексы, европа