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Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе - 27.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T19:29+0300
2025-05-27T19:29+0300
2025-05-27T19:29+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,69% - до 8 778,05 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,02% - до 7 826,79 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,83% - до 24 226,49 пункта, в ходе торгов показатель вновь обновил исторический максимум, достигнув отметки в 24 300,97 пункта. Во вторник исследовательская компания GfK опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на июль показатель вырос до минус 19,9 пункта, максимума с ноября 2024 года. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Евросоюзом. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров. В среду будут опубликованы данные по занятости в Германии. Согласно ожиданиям, безработица в стране в мае осталась на уровне апреля в 6,3%.
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фондовые индексы, европа, торги
Экономика, фондовые индексы, ЕВРОПА, Торги
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Торги: фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно в плюсе
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,69% - до 8 778,05 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,02% - до 7 826,79 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,83% - до 24 226,49 пункта, в ходе торгов показатель вновь обновил исторический максимум, достигнув отметки в 24 300,97 пункта.
Во вторник исследовательская компания GfK опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на июль показатель вырос до минус 19,9 пункта, максимума с ноября 2024 года.
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Евросоюзом. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров.
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии
В среду будут опубликованы данные по занятости в Германии. Согласно ожиданиям, безработица в стране в мае осталась на уровне апреля в 6,3%.