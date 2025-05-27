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Фондовые индексы США показывают рост

Фондовые индексы США показывают рост - 27.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США показывают рост

Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в ожидании отчетностей крупных компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T19:42+0300

2025-05-27T19:42+0300

2025-05-27T19:42+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в ожидании отчетностей крупных компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.18 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 1,5% - до 42 227,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,21%, до 19 150,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,76%, до 5 904,70 пункта. Инвесторы на этой неделе ожидают публикации финансовых отчетностей компаний Nvidia и HP Inc. По мнению аналитиков, эти данные станут "лакмусовой бумажкой" для оценки потенциальных финансовых показателей других технологических компаний. "Следующий отчет о прибыли Nvidia будет иметь большое значение для определения того, смогут ли акции компании выйти из относительно ограниченного торгового диапазона, в котором они находились последние 10 месяцев", - сказал агентству Блумберг аналитик Brave Eagle Wealth Management Роберт Руджирелло (Robert Ruggirello). Он добавил, что акции "нуждаются в катализаторе, чтобы вырваться на новые рекордные показатели". Перед выходом отчетностей акции технологических компаний растут в цене. Так, бумаги Nvidia дорожают более чем на 3%, Apple и Intel –выше 2%, Microsoft - на 1,8%, HP Inc - почти на 1%. Кроме того, бумаги Salesforce поднимаются более чем на 1% после ее сообщения о приобретении компании Informatica примерно за 8 миллиардов долларов. Инвесторы также обратили внимание на экономическую статистику, которая оказалась лучше ожиданий. По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в мае увеличился до 98 пункта с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 87 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 86 пунктов. Рынки также наблюдают за развитием ситуации вокруг американских импортных пошлин на товары из ЕС. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и что для достижения торговой сделки со Штатами ЕС потребуется время до 9 июля. Эксперты считают это обнадеживающим сигналом для рынка. "Отсрочка ЕС по пошлинам до 9 июля - важный шаг в общем разрешении торговой ситуации, поскольку она повышает шансы, что торговые сделки будут продолжаться, а это именно тот сигнал, на который надеется рынок", - прокомментировал Руджирелло.

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сша, фондовые индексы, рост, торги