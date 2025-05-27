https://1prime.ru/20250527/inflyatsiya-857972132.html
В России продолжают замедляться темпы роста цен, сообщили в ЦБ РФ
В России продолжают замедляться темпы роста цен, сообщили в ЦБ РФ - 27.05.2025, ПРАЙМ
В России продолжают замедляться темпы роста цен, сообщили в ЦБ РФ
Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции в РФ, сообщается в бюллетене "О чем... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T19:03+0300
2025-05-27T19:03+0300
2025-05-27T19:37+0300
экономика
рост цен
инфляция
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции в РФ, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Годовая инфляция прошла свой пик в марте и понизилась по итогам апреля – до 10,2 с 10,3%. Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции", - говорится в материалах. Отмечается, что цены на непродовольственные товары снизились во многом из-за переноса укрепления рубля.
https://1prime.ru/20250521/inflyatsiya-857801673.html
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рост цен, инфляция
Экономика, рост цен, инфляция
В России продолжают замедляться темпы роста цен, сообщили в ЦБ РФ
ЦБ: в России продолжают замедляться текущие темпы роста цен и годовой инфляции
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции в РФ, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Годовая инфляция прошла свой пик в марте и понизилась по итогам апреля – до 10,2 с 10,3%. Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции", - говорится в материалах.
Отмечается, что цены на непродовольственные товары снизились во многом из-за переноса укрепления рубля.
Инфляция в России с 13 по 19 мая составила 0,07 процента