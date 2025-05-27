https://1prime.ru/20250527/inflyatsiya-857972132.html

В России продолжают замедляться темпы роста цен, сообщили в ЦБ РФ

В России продолжают замедляться темпы роста цен, сообщили в ЦБ РФ - 27.05.2025, ПРАЙМ

В России продолжают замедляться темпы роста цен, сообщили в ЦБ РФ

Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции в РФ, сообщается в бюллетене "О чем... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T19:03+0300

2025-05-27T19:03+0300

2025-05-27T19:37+0300

экономика

рост цен

инфляция

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции в РФ, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Годовая инфляция прошла свой пик в марте и понизилась по итогам апреля – до 10,2 с 10,3%. Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции", - говорится в материалах. Отмечается, что цены на непродовольственные товары снизились во многом из-за переноса укрепления рубля.

https://1prime.ru/20250521/inflyatsiya-857801673.html

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рост цен, инфляция