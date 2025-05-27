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Россияне стали реже инвестировать в недвижимость

Россияне стали реже инвестировать в недвижимость - 27.05.2025, ПРАЙМ

Россияне стали реже инвестировать в недвижимость

Общий объем инвестиций в недвижимость России, по предварительным оценкам, по итогам первого полугодия 2025 года достигнет 334 миллиардов рублей, снизившись на... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:41+0300

2025-05-27T10:41+0300

2025-05-27T10:41+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в недвижимость России, по предварительным оценкам, по итогам первого полугодия 2025 года достигнет 334 миллиардов рублей, снизившись на 39% относительно аналогичного периода 2024 года, сообщила во вторник журналистам старший директор, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова. "Снижение инвестиций наблюдалось во всех секторах коммерческой недвижимости", - сказала она. По данным компании, наибольшее падение наблюдается в производственно-складском сегменте – на 63%, что связано с неопределенностью по ставкам аренды и отсутствием ожиданий их роста. Это привело к тому, что склады, традиционно занимавшие второе место по объему инвестиций в коммерческой недвижимости, уступили позиции торговой недвижимости, отметила Ушакова. В других сегментах также отмечается отрицательная динамика: инвестиции в офисную недвижимость сократились на 22%, в ритейл – на 26%, в гостиничный сектор – на 27%, рассказала она. По словам эксперта, вложения в площадки под жилье снизились вдвое, до 90 миллиардов рублей, во многом из-за ситуации с продажами квартир и высокой ключевой ставки. Всего же инвестиции в недвижимость России в 2025 году могут снизиться до 0,8-1 триллиона рублей, прогнозируют в CORE.XP.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия