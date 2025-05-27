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Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля - 27.05.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля, отметив, что, по словам главы... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:22+0300
2025-05-27T15:22+0300
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
картофель
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля, отметив, что, по словам главы Белоруссии, "всё продали в Россию". Ранее в ходе встречи с представителями деловых кругов России, при обсуждении сферы сельского хозяйства, замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание президента, что картошка в Белоруссии закончилась, в ответ глава государства выразил удивление. "Вчера тоже, повторяю, встречался с представителями разных направлений бизнеса. В том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, ну и у нас уже всё продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Путин добавил, что агросектор в РФ становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, что делает его "очень интересным направлением работы", глава государства порекомендовал "не забывать" об этом.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, картофель
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, картофель
15:22 27.05.2025
 
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с нехваткой картофеля в Белоруссии

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель в мешках
Картофель в мешках - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля, отметив, что, по словам главы Белоруссии, "всё продали в Россию".
Ранее в ходе встречи с представителями деловых кругов России, при обсуждении сферы сельского хозяйства, замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание президента, что картошка в Белоруссии закончилась, в ответ глава государства выразил удивление.
"Вчера тоже, повторяю, встречался с представителями разных направлений бизнеса. В том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, ну и у нас уже всё продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Путин добавил, что агросектор в РФ становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, что делает его "очень интересным направлением работы", глава государства порекомендовал "не забывать" об этом.
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ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр Лукашенкокартофель
 
 
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