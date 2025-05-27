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Келлог рассказал, где могли бы состояться следующие переговоры РФ и Украины - 27.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250527/kellog-857970235.html
Келлог рассказал, где могли бы состояться следующие переговоры РФ и Украины
Келлог рассказал, где могли бы состояться следующие переговоры РФ и Украины - 27.05.2025, ПРАЙМ
Келлог рассказал, где могли бы состояться следующие переговоры РФ и Украины
Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:57+0300
2025-05-27T17:00+0300
политика
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кит келлог
россия
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог."Мы считаем, что, вероятно, следующая встреча состоится в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были почти готовы к этому, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом станет Женева", — приводит его слова телеканал Fox News.Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
https://1prime.ru/20250523/lavrov-857856227.html
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сша, кит келлог, россия, украина, переговоры, женева
Политика, США, Кит Келлог, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, ЖЕНЕВА
16:57 27.05.2025 (обновлено: 17:00 27.05.2025)
 
Келлог рассказал, где могли бы состояться следующие переговоры РФ и Украины

Келлог: Женева могла бы стать местом проведения новой встречи России и Украины

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"Мы считаем, что, вероятно, следующая встреча состоится в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были почти готовы к этому, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом станет Женева", — приводит его слова телеканал Fox News.
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Россия готова вести переговоры с Зеленским, заявил Лавров
23 мая, 12:15
 
ПолитикаСШАКит КеллогРОССИЯУКРАИНАпереговорыЖЕНЕВА
 
 
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