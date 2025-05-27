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Росконгресс назвал общую сумму подписанных соглашений на КИФ

Росконгресс назвал общую сумму подписанных соглашений на КИФ - 27.05.2025, ПРАЙМ

Росконгресс назвал общую сумму подписанных соглашений на КИФ

Более 80 соглашений на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей было подписано на Кавказском инвестиционном форуме, сообщила пресс-служба Росконгресса. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T20:00+0300

2025-05-27T20:00+0300

2025-05-27T20:00+0300

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кавказский инвестиционный форум

соглашения

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Более 80 соглашений на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей было подписано на Кавказском инвестиционном форуме, сообщила пресс-служба Росконгресса. "На КИФ-2025 было подписано 86 соглашений на общую сумму 206,833 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе пять соглашений с иностранными компаниями", - говорится в сообщении. В Росконгрессе также сообщили, что КИФ посетили более 4 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов и экспертов. "Всего в работе Форума приняли участие 4100 человек из 32 стран, включая Россию", - уточняется в пресс-релизе. II Кавказский инвестиционный форум проходил в городе Минеральные Воды с 25 по 27 мая. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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кавказский инвестиционный форум, соглашения, сумма