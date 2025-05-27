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"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией
"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией
Западные страны допустили ключевую ошибку в отношении России по двум фронтам. Таким мнением поделился профессор Массачусетского университета США, экономист... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T08:30+0300
2025-05-27T08:30+0300
запад
украина
россия
политика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны допустили ключевую ошибку в отношении России по двум фронтам. Таким мнением поделился профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube."Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций &lt;…&gt; Просто просчитались по двум фронтам", - подчеркнул эксперт.Вольф заметил, что Запад знает о своей ошибке, но не готов признать поражение. Кроме того, он указал на неопределенность в ходе военных конфликтов и предостерег от самоуверенности, которая может привести к критическим ошибкам.Экономист также добавил, что российская сторона обладает большими ресурсами и промышленным потенциалом, что делает ее мощной экономической силой.
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запад, украина, россия
ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ, Политика
08:30 27.05.2025
 
"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией

Экономист Вольф: западные страны просчитались по двум фронтам в отношении России

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны допустили ключевую ошибку в отношении России по двум фронтам. Таким мнением поделился профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube.
"Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам", - подчеркнул эксперт.
Вольф заметил, что Запад знает о своей ошибке, но не готов признать поражение. Кроме того, он указал на неопределенность в ходе военных конфликтов и предостерег от самоуверенности, которая может привести к критическим ошибкам.
Экономист также добавил, что российская сторона обладает большими ресурсами и промышленным потенциалом, что делает ее мощной экономической силой.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
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