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"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией

"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией

Западные страны допустили ключевую ошибку в отношении России по двум фронтам. Таким мнением поделился профессор Массачусетского университета США, экономист... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:30+0300

2025-05-27T08:30+0300

2025-05-27T08:30+0300

запад

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политика

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны допустили ключевую ошибку в отношении России по двум фронтам. Таким мнением поделился профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube."Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам", - подчеркнул эксперт.Вольф заметил, что Запад знает о своей ошибке, но не готов признать поражение. Кроме того, он указал на неопределенность в ходе военных конфликтов и предостерег от самоуверенности, которая может привести к критическим ошибкам.Экономист также добавил, что российская сторона обладает большими ресурсами и промышленным потенциалом, что делает ее мощной экономической силой.

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