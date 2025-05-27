https://1prime.ru/20250527/konflikt-857946590.html
"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией
"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией
Западные страны допустили ключевую ошибку в отношении России по двум фронтам. Таким мнением поделился профессор Массачусетского университета США, экономист... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T08:30+0300
2025-05-27T08:30+0300
2025-05-27T08:30+0300
запад
украина
россия
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны допустили ключевую ошибку в отношении России по двум фронтам. Таким мнением поделился профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube."Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам", - подчеркнул эксперт.Вольф заметил, что Запад знает о своей ошибке, но не готов признать поражение. Кроме того, он указал на неопределенность в ходе военных конфликтов и предостерег от самоуверенности, которая может привести к критическим ошибкам.Экономист также добавил, что российская сторона обладает большими ресурсами и промышленным потенциалом, что делает ее мощной экономической силой.
https://1prime.ru/20250527/sanktsii-857945865.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, россия
ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ, Политика
"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией
Экономист Вольф: западные страны просчитались по двум фронтам в отношении России
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Западные страны допустили ключевую ошибку в отношении России по двум фронтам. Таким мнением поделился
профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube.
"Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам", - подчеркнул эксперт.
Вольф заметил, что Запад знает о своей ошибке, но не готов признать поражение. Кроме того, он указал на неопределенность в ходе военных конфликтов и предостерег от самоуверенности, которая может привести к критическим ошибкам.
Экономист также добавил, что российская сторона обладает большими ресурсами и промышленным потенциалом, что делает ее мощной экономической силой.
Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились