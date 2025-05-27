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В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт
В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт
Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:32+0300
2025-05-27T16:32+0300
экономика
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суэцкий канал
египет
дональд трамп
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. "Это старые разговоры, они больше не повторялись. Со стороны Суэцкого канала этот вопрос закрыт", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что Египет говорил на эту тему с США. По его словам, вопрос был исчерпан. "Вопрос был закончен, не начавшись", - отметил замглавы МИД Египта.
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россия, сша, суэцкий канал, египет, дональд трамп, мид
Экономика, РОССИЯ, США, Суэцкий канал, ЕГИПЕТ, Дональд Трамп, МИД
16:32 27.05.2025
 
В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт

МИД Египта: вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал исчерпан

© РИА Новости . Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкСуэцкий канал
Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Заман Рамазанов
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы.
"Это старые разговоры, они больше не повторялись. Со стороны Суэцкого канала этот вопрос закрыт", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности.
Он добавил, что Египет говорил на эту тему с США. По его словам, вопрос был исчерпан.
"Вопрос был закончен, не начавшись", - отметил замглавы МИД Египта.
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ЭкономикаРОССИЯСШАСуэцкий каналЕГИПЕТДональд ТрампМИД
 
 
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