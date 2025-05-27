https://1prime.ru/20250527/korabli-857969183.html
В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт
В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт
Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:32+0300
2025-05-27T16:32+0300
2025-05-27T16:32+0300
экономика
россия
сша
суэцкий канал
египет
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/07/842670703_0:62:1231:754_1920x0_80_0_0_50434de8e735d1f9404adafd387f983a.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. "Это старые разговоры, они больше не повторялись. Со стороны Суэцкого канала этот вопрос закрыт", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что Египет говорил на эту тему с США. По его словам, вопрос был исчерпан. "Вопрос был закончен, не начавшись", - отметил замглавы МИД Египта.
https://1prime.ru/20250513/skidki-857523192.html
сша
суэцкий канал
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/07/842670703_72:0:1159:815_1920x0_80_0_0_86c1d1f821a231c9946b762c90b0aade.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, суэцкий канал, египет, дональд трамп, мид
Экономика, РОССИЯ, США, Суэцкий канал, ЕГИПЕТ, Дональд Трамп, МИД
В Египте заявили, что вопрос беспошлинного прохода кораблей США закрыт
МИД Египта: вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал исчерпан
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы.
"Это старые разговоры, они больше не повторялись. Со стороны Суэцкого канала этот вопрос закрыт", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности.
Он добавил, что Египет говорил на эту тему с США. По его словам, вопрос был исчерпан.
"Вопрос был закончен, не начавшись", - отметил замглавы МИД Египта.
Суэцкий канал ввел скидки на транзитные сборы для крупных кораблей