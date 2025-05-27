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Кредитный импульс в РФ опустился ниже пандемийного уровня, сообщили в ЦБ
Кредитный импульс в РФ опустился ниже пандемийного уровня, сообщили в ЦБ - 27.05.2025, ПРАЙМ
Кредитный импульс в РФ опустился ниже пандемийного уровня, сообщили в ЦБ
Кредитный импульс в России в апреле продолжил снижение, опустившись ниже пандемийного уровня; кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T20:07+0300
2025-05-27T20:07+0300
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экономика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кредитный импульс в России в апреле продолжил снижение, опустившись ниже пандемийного уровня; кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России. "Кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса. В апреле кредитный импульс продолжил снижение, опустившись ниже "пандемийного" уровня", - говорится в бюллетене, где отмечается, что положительный вклад со стороны требований к нефинансовым организациям снизился, а отрицательный вклад розничного кредитования увеличился. Указывается, что розничный портфель (с поправкой на сезонность) в марте не изменился. В апреле, по предварительным оценкам, наблюдалась схожая динамика. Основной вклад в охлаждение кредитования вносит снижение спроса на кредиты на фоне высоких ставок. Число заявок на кредиты заметно снизилось относительно средних уровней прошлых лет, при этом доля одобренных заявок даже немного выросла в сравнении с показателем конца 2024 года. "Влияние ужесточения макропруденциальных требований вносит, по всей видимости, небольшой вклад в общее замедление кредитования, ограничивая накопление излишних рисков в определенных сегментах рынка", - указывается в бюллетене. По данным ЦБ, российские банки в марте нарастили корпоративное кредитование на 0,9% к февралю, розничное осталось без изменений, прироста или падения по сравнению с февралем не произошло. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.
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Кредитный импульс в РФ опустился ниже пандемийного уровня, сообщили в ЦБ
Аналитики ЦБ: кредитный импульс в РФ в апреле опустился ниже пандемийного уровня
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кредитный импульс в России в апреле продолжил снижение, опустившись ниже пандемийного уровня; кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России.
"Кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса. В апреле кредитный импульс продолжил снижение, опустившись ниже "пандемийного" уровня", - говорится в бюллетене, где отмечается, что положительный вклад со стороны требований к нефинансовым организациям снизился, а отрицательный вклад розничного кредитования увеличился.
Указывается, что розничный портфель (с поправкой на сезонность) в марте не изменился. В апреле, по предварительным оценкам, наблюдалась схожая динамика. Основной вклад в охлаждение кредитования вносит снижение спроса на кредиты на фоне высоких ставок. Число заявок на кредиты заметно снизилось относительно средних уровней прошлых лет, при этом доля одобренных заявок даже немного выросла в сравнении с показателем конца 2024 года.
"Влияние ужесточения макропруденциальных требований вносит, по всей видимости, небольшой вклад в общее замедление кредитования, ограничивая накопление излишних рисков в определенных сегментах рынка", - указывается в бюллетене.
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По данным ЦБ, российские банки в марте нарастили корпоративное кредитование на 0,9% к февралю, розничное осталось без изменений, прироста или падения по сравнению с февралем не произошло.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.