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В Лас-Вегасе откроется международная конференция Bitcoin 2025

В Лас-Вегасе откроется международная конференция Bitcoin 2025 - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Лас-Вегасе откроется международная конференция Bitcoin 2025

Международная конференция Bitcoin 2025, посвященная развитию индустрии криптовалют и внедрению блокчейн-технологий, открывается во вторник в американском городе | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:27+0300

2025-05-27T08:27+0300

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ЛАС-ВЕГАС (Штат Невада), 27 мая - ПРАЙМ. Международная конференция Bitcoin 2025, посвященная развитию индустрии криптовалют и внедрению блокчейн-технологий, открывается во вторник в американском городе Лас-Вегас в штате Невада и по оценкам организаторов может стать крупнейшим подобным событием в мире, участие в котором примут вице-президент США Джей Ди Вэнс, чиновники Белого дома, конгрессмены и многочисленные участники отрасли. Хотя мероприятие и проходит на ежегодной основе, именно в этом году оно соберет наиболее высокопоставленных спикеров из числа действующих представителей американской администрации на фоне особого внимания властей страны к криптоиндустрии. Помимо Вэнса, на конференции также выступят американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, и исполнительный директор совета консультантов президента по цифровым валютам Бо Хайнс. Соратник главы Белого дома и кандидат на пост губернатора штата Огайо Вивек Рамасвами также станет одним из участников. Как ожидается, не обойдут стороной площадку и представители законодательной ветви власти в США. В программе заявлены выступления сенаторов и конгрессменов, чья повестка на Капитолийском холме напрямую связана с регулированием криптовалют. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. После возвращения к власти он подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов. СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕРЕС Хотя сам Трамп участие в конференции в этом году не подтверждал после своего появления на прошлогоднем Bitcoin 2024 в статусе кандидата в президенты, организаторы ждут появления двух сыновей американского лидера Дональда Трампа-младшего и его брата Эрика. Именно с их именами американские СМИ связывают стремительное обогащение семьи главы государства после возвращения к власти. Как сообщала в мае газета New York Times, только за последний месяц в компании Трампа поступило не менее двух миллиардов долларов как раз за счет операций с криптовалютами и сделок с недвижимостью. Утверждалось, что Трамп и его семейство заработали на статусе главы американского государства больше, чем любой предшественник в должности главы государства. Газета отмечала, что с юридической точки зрения ситуация не может рассматриваться как конфликт интересов, поскольку компаниями Трампа управляют его сыновья. Однако подчеркивалось, что республиканец "стер этические границы и уничтожил инструменты отчетности, которые ограничивали его предшественников", уволив правительственных инспекторов по этике, назначив лоялистов на посты глав минюста и ФБР, а также подчинив себе обе палаты конгресса. По данным телеканала Newsmax, Трамп и его окружение заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты Trump в январе. Ранее президент США сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" Official Trump. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска токен вырос в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. На этом фоне портал Axios сообщал о том, что американские сенаторы-демократы хотят запретить президентам, вице-президентам, законодателям и их семьям выпускать и спонсировать криптовалютные активы. Тем не менее, перспективы принятия документа остаются туманны с учетом, что демпартия находится в меньшинстве в сенате и палате представителей. УЧАСТНИКИ Помимо чиновников посетят Bitcoin 2025 и известные представители цифровой индустрии. Среди "китов" криптовалютного рынка участники ждут главу компании Strategy Майкла Сейлора, которая владеет около полумиллионом биткоинов, генерального директора Tether Паоло Андроино и главу блокчейн-компании Blockstream Адама Бэка. Также ожидается появление основателя онлайн-площадки анонимной торговли Silk Road с расчетами в биткоинах Росса Ульбрихта, который в настоящее время должен был отбывать два пожизненных тюремных срока подряд плюс 40 лет дополнительно по обвинению в незаконных продажах наркотиков на своей платформе, однако после 11 лет за решеткой получил полное и безусловное помилование Трампа, выйдя на свободу. Всего же участие в Bitcoin 2025, по данным организаторов, примут больше 30 тысяч владельцев биткоинов, более пяти тысяч компаний и четырехсот спикеров.

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технологии, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, биткоин, рынок криптовалюты