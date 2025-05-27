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Минэкономразвития спрогнозировало рост турпотока в Крым на 40-45%

Минэкономразвития спрогнозировало рост турпотока в Крым на 40-45% - 27.05.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития спрогнозировало рост турпотока в Крым на 40-45%

Туристический поток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% по сравнению с прошлым годом, итоги сезона могут быть близкими к допандемийным значениям, сообщил... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:50+0300

2025-05-27T10:50+0300

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Туристический поток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% по сравнению с прошлым годом, итоги сезона могут быть близкими к допандемийным значениям, сообщил журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Там сейчас по бронированиям на 40 с лишним процентов уже на лето бронирований больше, по сравнению с прошлым годом, с этой же датой. Поэтому в Крыму будет больше людей, это точно. Если сейчас оценивать бронирования, то это где-то плюс 40-45% к прошлому году", - сказал Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ). "Это близко", - ответил он на вопрос, приблизится ли турпоток этого года в Крыму к допандемийным показателям. По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек, в 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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туризм, бизнес, крым, рф, росконгресс