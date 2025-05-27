https://1prime.ru/20250527/lavrov-857959416.html

Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине

Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине

Успех мирных переговоров по Украине напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:24+0300

2025-05-27T13:24+0300

2025-05-27T13:24+0300

политика

россия

украина

турция

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a7e9093f207adf06b5145de8007c0d87.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Успех мирных переговоров по Украине напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы признательны за готовность Турции продолжать оказывать содействие таким переговорам и в целом мирному урегулированию... Успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы в ходе этих переговоров устранить первопричины конфликта о которых хорошо известно", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что президент России Владимир Путин обсудили украинский кризис на встрече в понедельник.

https://1prime.ru/20250527/velikobritaniya-857957125.html

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, турция, сергей лавров