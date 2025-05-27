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Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине
Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине
Успех мирных переговоров по Украине напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:24+0300
2025-05-27T13:24+0300
2025-05-27T13:24+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Успех мирных переговоров по Украине напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы признательны за готовность Турции продолжать оказывать содействие таким переговорам и в целом мирному урегулированию... Успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы в ходе этих переговоров устранить первопричины конфликта о которых хорошо известно", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что президент России Владимир Путин обсудили украинский кризис на встрече в понедельник.
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россия, украина, турция, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Сергей Лавров
Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине
Лавров: успех переговоров по Украине зависит от устранения первопричин конфликта
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Успех мирных переговоров по Украине напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы признательны за готовность Турции продолжать оказывать содействие таким переговорам и в целом мирному урегулированию... Успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы в ходе этих переговоров устранить первопричины конфликта о которых хорошо известно", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что президент России Владимир Путин обсудили украинский кризис на встрече в понедельник.
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