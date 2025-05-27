https://1prime.ru/20250527/lavrov-857960714.html

Лавров назвал ответные удары России по Украине естественными

Лавров назвал ответные удары России по Украине естественными - 27.05.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал ответные удары России по Украине естественными

Российские ответные удары по военным целям на территории Украины естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре РФ, заявил глава МИД России... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:33+0300

2025-05-27T13:33+0300

2025-05-27T13:33+0300

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Российские ответные удары по военным целям на территории Украины естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Те наши ответные удары, о которых вы сказали, они абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, (Владимир - ред.) Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, так же как и они прекрасно знают, что в отличие от их ударов наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются Вооруженными силами Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

https://1prime.ru/20250527/lavrov-857959416.html

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россия, общество , украина, сергей лавров, мид