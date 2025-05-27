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Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров
Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров - 27.05.2025, ПРАЙМ
Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров
Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой". Об этом заявил министр иностранных дел | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:45+0300
2025-05-27T13:45+0300
политика
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общество
сша
франция
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У самих у них, у европейских ястребов, которых возглавляет Франция, Британия, Германия и еще Польша там рядом, что у самих у них не хватит сил для продолжения этой войны, и они очень боятся... что Соединенные Штаты "махнут на них рукой" и скажут, вы эту кашу заварили вместе с (экс-президентом США Джозефом - ред.) Байденом, вы ее и давайте, преодолеваете", - подчеркнул министр.Лавров также добавил, что президент Трамп заявил, что это не его война, и он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была их совместная инициатива с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Лавров.
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россия, общество , сша, франция, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Общество , США, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров
13:45 27.05.2025
 
Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров

Лавров: европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой"

© РИА НовостиГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У самих у них, у европейских ястребов, которых возглавляет Франция, Британия, Германия и еще Польша там рядом, что у самих у них не хватит сил для продолжения этой войны, и они очень боятся... что Соединенные Штаты "махнут на них рукой" и скажут, вы эту кашу заварили вместе с (экс-президентом США Джозефом - ред.) Байденом, вы ее и давайте, преодолеваете", - подчеркнул министр.
Лавров также добавил, что президент Трамп заявил, что это не его война, и он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была их совместная инициатива с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Лавров.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
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ПолитикаРОССИЯОбществоСШАФРАНЦИЯСергей Лавров
 
 
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