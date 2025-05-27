https://1prime.ru/20250527/lavrov-857961627.html

Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров

Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров - 27.05.2025, ПРАЙМ

Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров

Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой". Об этом заявил министр иностранных дел | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:45+0300

2025-05-27T13:45+0300

2025-05-27T13:45+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У самих у них, у европейских ястребов, которых возглавляет Франция, Британия, Германия и еще Польша там рядом, что у самих у них не хватит сил для продолжения этой войны, и они очень боятся... что Соединенные Штаты "махнут на них рукой" и скажут, вы эту кашу заварили вместе с (экс-президентом США Джозефом - ред.) Байденом, вы ее и давайте, преодолеваете", - подчеркнул министр.Лавров также добавил, что президент Трамп заявил, что это не его война, и он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была их совместная инициатива с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Лавров.

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россия, общество , сша, франция, сергей лавров