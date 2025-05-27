https://1prime.ru/20250527/lavrov-857961818.html

Лавров прокомментировал решение Германии разрешить Украине удары по России

Лавров прокомментировал решение Германии разрешить Украине удары по России - 27.05.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал решение Германии разрешить Украине удары по России

Есть основания полагать, что в ФРГ давно и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по российской территории. Об этом сообщил министр | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:51+0300

2025-05-27T13:51+0300

2025-05-27T13:51+0300

политика

россия

германия

украина

фридрих мерц

сергей лавров

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Есть основания полагать, что в ФРГ давно и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по российской территории. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел ввиду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине чего она, собственно, захочет, ну, по крайне мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.

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россия, германия, украина, фридрих мерц, сергей лавров