Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал решение Германии разрешить Украине удары по России - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250527/lavrov-857961818.html
Лавров прокомментировал решение Германии разрешить Украине удары по России
Лавров прокомментировал решение Германии разрешить Украине удары по России - 27.05.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал решение Германии разрешить Украине удары по России
Есть основания полагать, что в ФРГ давно и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по российской территории. Об этом сообщил министр | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:51+0300
2025-05-27T13:51+0300
политика
россия
германия
украина
фридрих мерц
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/94/842829440_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_784da703d79bf452d7b5257bbac7f772.jpg
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Есть основания полагать, что в ФРГ давно и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по российской территории. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел ввиду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине чего она, собственно, захочет, ну, по крайне мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
https://1prime.ru/20250527/lavrov-857961627.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/94/842829440_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_9852c10c370f92d04aa29075c7f7bdf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, украина, фридрих мерц, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Сергей Лавров
13:51 27.05.2025
 
Лавров прокомментировал решение Германии разрешить Украине удары по России

Лавров: в ФРГ давно и тайно приняли решение разрешить наносить удары по России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Есть основания полагать, что в ФРГ давно и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по российской территории. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел ввиду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине чего она, собственно, захочет, ну, по крайне мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Европейские "ястребы" боятся, что США "махнут на них рукой", заявил Лавров
13:45
 
ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНАФридрих МерцСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала