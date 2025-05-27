https://1prime.ru/20250527/lavrov-857961977.html

Лавров заявил, что Париж воюет против России за счет поставок оружия Киеву

Лавров заявил, что Париж воюет против России за счет поставок оружия Киеву - 27.05.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил, что Париж воюет против России за счет поставок оружия Киеву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:56+0300

2025-05-27T13:56+0300

2025-05-27T13:56+0300

вооружения

россия

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сергей лавров

украина

всу

поставки оружия украине

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в основном по гражданским объектам. "Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации, в основном по гражданским объектам", - сказал Лавров, комментируя заявление главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро о том, что Париж якобы "не воюет против российского народа", а содействует ВСУ. Он напомнил давний французский девиз - "свобода, равенство, братство". "(Девиз - ред.) включает права человека, о которых Франция говорит на каждом углу по поводу любой ситуации в любой точке мира, за исключением украинского конфликта. Не говорит Франция про то, что, помимо суверенитета, независимости, территориальной целостности есть еще права человека. А Украина - единственная страна, где законодательно запрещен русский язык во всех сферах его применения. Такого нет ни в одной части мира, ни в одном государстве. Только на Украине", - подчеркнул Лавров.

https://1prime.ru/20250527/lavrov-857961818.html

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россия, франция, сергей лавров, украина, всу, поставки оружия украине