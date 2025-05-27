https://1prime.ru/20250527/likvidnost-857952870.html
Правительство абсорбирует ликвидность на 95 миллиардов рублей, ожидает ЦБ
Правительство абсорбирует ликвидность на 95 миллиардов рублей, ожидает ЦБ - 27.05.2025, ПРАЙМ
Правительство абсорбирует ликвидность на 95 миллиардов рублей, ожидает ЦБ
Банк России ожидает, что правительство за период с 28 мая по 3 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 95 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:17+0300
2025-05-27T11:17+0300
2025-05-27T11:17+0300
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ликвидность банков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 28 мая по 3 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 95 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 21 по 27 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 727 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 877 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 200 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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банки, финансы, россия, банк россии, ликвидность банков
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России, ликвидность банков
Правительство абсорбирует ликвидность на 95 миллиардов рублей, ожидает ЦБ
Правительство с 28 мая по 3 июня абсорбирует ликвидность банков на 95 млрд руб, ожидает ЦБ
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 28 мая по 3 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 95 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 21 по 27 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 727 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 877 миллиардов рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 200 миллиардов рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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