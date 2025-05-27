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В Малайзии предложили снизить пошлины США до 10% - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Малайзии предложили снизить пошлины США до 10%
В Малайзии предложили снизить пошлины США до 10% - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Малайзии предложили снизить пошлины США до 10%
Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Зафрул Абдул Азиз заявил, что понижение пошлин США в отношении Малайзии до 10% было бы полезно для... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T07:51+0300
2025-05-27T07:58+0300
экономика
мировая экономика
сша
малайзия
дональд трамп
пошлины
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Зафрул Абдул Азиз заявил, что понижение пошлин США в отношении Малайзии до 10% было бы полезно для малайзийской промышленности и её экспортеров. "Честно говоря, и США также публично заявили об этом, что 10% не подлежат обсуждению. Похоже, что это минимальный уровень... Для нас все, что может опуститься ниже 24% или по крайней мере до 10%... было бы полезно для нашей промышленности и для наших экспортеров", - сказал министр в интервью агентству Блумберг. По его словам, малайзийские переговорщики намерены вернуться за стол переговоров на следующей неделе. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее признался, что лично писал президенту США Дональду Трампу, пытаясь организовать встречу со странами Юго-Восточной Азии на фоне опасений по поводу предложенных президентом США повышений пошлин. Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
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мировая экономика, сша, малайзия, дональд трамп, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, МАЛАЙЗИЯ, Дональд Трамп, пошлины
07:51 27.05.2025 (обновлено: 07:58 27.05.2025)
 
В Малайзии предложили снизить пошлины США до 10%

Министр Абдул Азиз: понижение пошлин США до 10% было бы полезно для Малайзии

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Зафрул Абдул Азиз заявил, что понижение пошлин США в отношении Малайзии до 10% было бы полезно для малайзийской промышленности и её экспортеров.
"Честно говоря, и США также публично заявили об этом, что 10% не подлежат обсуждению. Похоже, что это минимальный уровень... Для нас все, что может опуститься ниже 24% или по крайней мере до 10%... было бы полезно для нашей промышленности и для наших экспортеров", - сказал министр в интервью агентству Блумберг.
По его словам, малайзийские переговорщики намерены вернуться за стол переговоров на следующей неделе.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее признался, что лично писал президенту США Дональду Трампу, пытаясь организовать встречу со странами Юго-Восточной Азии на фоне опасений по поводу предложенных президентом США повышений пошлин.
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
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