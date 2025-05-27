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В Малайзии сообщили, что король Султан Ибрагим в августе может посетить РФ

В Малайзии сообщили, что король Султан Ибрагим в августе может посетить РФ - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Малайзии сообщили, что король Султан Ибрагим в августе может посетить РФ

Король Малайзии султан Ибрагим может в августе посетить Россию с визитом, сообщил заместителем председателя сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T18:11+0300

2025-05-27T18:11+0300

2025-05-27T18:15+0300

политика

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Король Малайзии султан Ибрагим может в августе посетить Россию с визитом, сообщил заместителем председателя сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед."Если Господь того пожелает, то в августе состоится визит короля Малайзии в Россию", - сказал Мохамед на встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным.Он также добавил, что в конце июня заместитель премьер-министра Малайзии, отвечающий за энергетику и водные ресурсы, также может посетить Россию.В середине мая российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малазийского короля посетить Россию.Малайзия, как и ряд других стран мира и региона, является конституционной монархией, однако только одна Малайзия во всем мире использует систему сменяемости и выборности монарха. Короля Малайзии раз в пять лет избирают из своей среды наследственные правители султанатов, вошедших в состав Малайзии на правах штатов при образовании федеративного государства Малайзия в 1963 году. В январе 2024 года султан Султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, принял присягу в качестве нового короля Малайзии.

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малайзия, король, визит, россия