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В Кузбассе оштрафовали майнера за ущерб энергетикам в 4,5 миллиона рублей

В Кузбассе оштрафовали майнера за ущерб энергетикам в 4,5 миллиона рублей - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Кузбассе оштрафовали майнера за ущерб энергетикам в 4,5 миллиона рублей

Майнеру из Кемеровской области, причинившему ущерб на сумму более 4,5 миллиона предприятию энергетики, назначен штраф в 100 тысяч рублей и конфисковано в... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:21+0300

2025-05-27T08:21+0300

2025-05-27T08:21+0300

кемеровская область

майнинг

штраф

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КЕМЕРОВО, 27 мая - ПРАЙМ. Майнеру из Кемеровской области, причинившему ущерб на сумму более 4,5 миллиона предприятию энергетики, назначен штраф в 100 тысяч рублей и конфисковано в собственность государства все оборудование для добычи криптовалюты, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Житель Кемеровского муниципального округа разместил в помещении своего гаража оборудование для майнинга криптовалюты, используя при этом электрические сети, подведённые к гаражу. Отмечается, что мужчина оплачивал потреблённую оборудованием для майнинга электроэнергию по льготному тарифу, значительно превышая допустимые нормы потребления и оплаты энергоресурса по регулируемому тарифу для коммунально-бытовых нужд. "Умышленно, путём обмана, при отсутствии признаков хищения, использовал электроэнергию для осуществления коммерческой деятельности - добычи криптовалюты, причинив своими преступными действиями ПАО "Кузбассэнерго" имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 640 134 рублей 90 копеек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в судебном заседании вину он признал, пояснив, что возместил нанесенный ущерб в полном объеме. "Суд постановил, назначить мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также суд постановил конфисковать ноутбук, а также оборудование для добычи криптовалюты "ASIC" в количестве 50 штук, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства", - говорится в релизе.

https://1prime.ru/20250526/mayning-857927646.html

кемеровская область

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кемеровская область, майнинг, штраф