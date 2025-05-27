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Оперштаб сообщил о небольших выбросах мазута на участке побережья Анапы - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Оперштаб сообщил о небольших выбросах мазута на участке побережья Анапы
Оперштаб сообщил о небольших выбросах мазута на участке побережья Анапы - 27.05.2025, ПРАЙМ
Оперштаб сообщил о небольших выбросах мазута на участке побережья Анапы
Незначительные выбросы мазута снова обнаружили на участке побережья Анапы возле отеля "Пляжный поселок", выбросы оперативно убрали, сообщили в оперативном штабе | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T19:09+0300
2025-05-27T19:09+0300
происшествия
анапа
выбросы
мазут
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СОЧИ, 27 мая – ПРАЙМ. Незначительные выбросы мазута снова обнаружили на участке побережья Анапы возле отеля "Пляжный поселок", выбросы оперативно убрали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Незначительные выбросы мазута 27 мая убрали на одном участке побережья Анапы. Мелкую фракцию нефтепродуктов выбросило на берег возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", - говорится в сообщении. Новых выбросов на других участках побережья Анапы участники ликвидации разлива нефтепродуктов не обнаружили, уточнили в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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анапа, выбросы, мазут
Происшествия, АНАПА, выбросы, мазут
19:09 27.05.2025
 
Оперштаб сообщил о небольших выбросах мазута на участке побережья Анапы

Оперштаб: небольшие выбросы мазута обнаружили на одном участке побережья Анапы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СОЧИ, 27 мая – ПРАЙМ. Незначительные выбросы мазута снова обнаружили на участке побережья Анапы возле отеля "Пляжный поселок", выбросы оперативно убрали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Незначительные выбросы мазута 27 мая убрали на одном участке побережья Анапы. Мелкую фракцию нефтепродуктов выбросило на берег возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", - говорится в сообщении.
Новых выбросов на других участках побережья Анапы участники ликвидации разлива нефтепродуктов не обнаружили, уточнили в оперштабе Кубани.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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23 мая, 13:41
 
ПроисшествияАНАПАвыбросымазут
 
 
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