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Оперштаб сообщил о небольших выбросах мазута на участке побережья Анапы

Оперштаб сообщил о небольших выбросах мазута на участке побережья Анапы - 27.05.2025, ПРАЙМ

Оперштаб сообщил о небольших выбросах мазута на участке побережья Анапы

Незначительные выбросы мазута снова обнаружили на участке побережья Анапы возле отеля "Пляжный поселок", выбросы оперативно убрали, сообщили в оперативном штабе | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T19:09+0300

2025-05-27T19:09+0300

2025-05-27T19:09+0300

происшествия

анапа

выбросы

мазут

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СОЧИ, 27 мая – ПРАЙМ. Незначительные выбросы мазута снова обнаружили на участке побережья Анапы возле отеля "Пляжный поселок", выбросы оперативно убрали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Незначительные выбросы мазута 27 мая убрали на одном участке побережья Анапы. Мелкую фракцию нефтепродуктов выбросило на берег возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", - говорится в сообщении. Новых выбросов на других участках побережья Анапы участники ликвидации разлива нефтепродуктов не обнаружили, уточнили в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://1prime.ru/20250523/plyazhi-857860259.html

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анапа, выбросы, мазут