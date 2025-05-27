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Стоимость меди снижается после выхода данных по промышленности в Китае

Стоимость меди снижается после выхода данных по промышленности в Китае - 27.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается после выхода данных по промышленности в Китае

Стоимость меди опускается во вторник утром после выхода статистики по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:02+0300

2025-05-27T10:02+0300

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медь

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром после выхода статистики по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.48 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,84%, до 4,796 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,15%, до 9 610 долларов, алюминия - на 0,31%, до 2 463,5 доллара, стоимость цинка - на 0,15%, до 2 701,5 доллара. В понедельник торги в Великобритании не проводились в связи с выходным днем. Рынки анализируют вышедшую во вторник статистику из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-апреле 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль крупных государственных промпредприятий снизилась на 4,4% в годовом выражении. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны.

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медь, рынок, торги