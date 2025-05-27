Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди снижается после выхода данных по промышленности в Китае - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/med-857949632.html
Стоимость меди снижается после выхода данных по промышленности в Китае
Стоимость меди снижается после выхода данных по промышленности в Китае - 27.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается после выхода данных по промышленности в Китае
Стоимость меди опускается во вторник утром после выхода статистики по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:02+0300
2025-05-27T10:02+0300
экономика
медь
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/05/841360518_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_8cd4b30e43243c437270169d2f52cddb.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром после выхода статистики по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.48 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,84%, до 4,796 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,15%, до 9 610 долларов, алюминия - на 0,31%, до 2 463,5 доллара, стоимость цинка - на 0,15%, до 2 701,5 доллара. В понедельник торги в Великобритании не проводились в связи с выходным днем. Рынки анализируют вышедшую во вторник статистику из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-апреле 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль крупных государственных промпредприятий снизилась на 4,4% в годовом выражении. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны.
https://1prime.ru/20250527/zoloto-857947633.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/05/841360518_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_40e3d02c342d03822c27d026a7f9f55a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
10:02 27.05.2025
 
Стоимость меди снижается после выхода данных по промышленности в Китае

Медь дешевеет во вторник утром после выхода статистики по промышленному сектору Китая

© Unsplash/Paul-Alain HuntПриродная медь
Природная медь
© Unsplash/Paul-Alain Hunt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром после выхода статистики по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.48 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,84%, до 4,796 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,15%, до 9 610 долларов, алюминия - на 0,31%, до 2 463,5 доллара, стоимость цинка - на 0,15%, до 2 701,5 доллара. В понедельник торги в Великобритании не проводились в связи с выходным днем.
Рынки анализируют вышедшую во вторник статистику из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-апреле 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль крупных государственных промпредприятий снизилась на 4,4% в годовом выражении.
Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Стоимость золота снижается на 1% перед выходом статистики по экономике США
09:02
 
ЭкономикамедьРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала