https://1prime.ru/20250527/medvedev-857975348.html
Медведев ответил Трампу на угрозы в адрес России
Медведев ответил Трампу на угрозы в адрес России - 27.05.2025, ПРАЙМ
Медведев ответил Трампу на угрозы в адрес России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что без него с Россией произошли бы плохие вещи, заявил, что знает... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T21:50+0300
2025-05-27T21:50+0300
2025-05-27T21:50+0300
политика
дональд трамп
россия
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что без него с Россией произошли бы плохие вещи, заявил, что знает только одну действительно плохую вещь, и это Третья мировая война, а также надеется, что Трамп понимает это. Ранее во вторник Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем" и что если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей. "Что касается слов Трампа о том, что (президент РФ Владимир - ред.)Путин "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь - это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!" - написал Медведев в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250527/tramp-857972733.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, россия, дмитрий медведев
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
Медведев ответил Трампу на угрозы в адрес России
Медведев ответил на угрозы Трампа в адрес России, упомянув Третью мировую войну
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что без него с Россией произошли бы плохие вещи, заявил, что знает только одну действительно плохую вещь, и это Третья мировая война, а также надеется, что Трамп понимает это.
Ранее во вторник Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем" и что если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей.
"Что касается слов Трампа о том, что (президент РФ Владимир - ред.)Путин "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь - это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!" - написал Медведев в Telegram-канале.
Трамп высказал угрозы в адрес России