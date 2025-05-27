https://1prime.ru/20250527/medvedev-857975348.html

Медведев ответил Трампу на угрозы в адрес России

Медведев ответил Трампу на угрозы в адрес России - 27.05.2025, ПРАЙМ

Медведев ответил Трампу на угрозы в адрес России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что без него с Россией произошли бы плохие вещи, заявил, что знает... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T21:50+0300

2025-05-27T21:50+0300

2025-05-27T21:50+0300

политика

дональд трамп

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что без него с Россией произошли бы плохие вещи, заявил, что знает только одну действительно плохую вещь, и это Третья мировая война, а также надеется, что Трамп понимает это. Ранее во вторник Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем" и что если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей. "Что касается слов Трампа о том, что (президент РФ Владимир - ред.)Путин "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь - это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!" - написал Медведев в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250527/tramp-857972733.html

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дональд трамп, россия, дмитрий медведев