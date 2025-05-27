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"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине
"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине
Решение западных политиков о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России ставит мир на грань ядерной войны... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:24+0300
2025-05-27T09:24+0300
политика
германия
фридрих мерц
украина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение западных политиков о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России ставит мир на грань ядерной войны. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.По словам Рара, канцлеру Германии Фридриху Мерцу, видимо, удалось договориться с главой Белого дома Дональдом Трампом, который не поддержал санкции против Москвы и выступил против военной помощи Киеву."Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту", — заметил эксперт.Ранее 26 мая Мерц заявил о снятии ограничений на военные поставки дальнобойных ракет Украине.
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германия, фридрих мерц, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, УКРАИНА
09:24 27.05.2025
 
"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине

Рар: решение Мерца по дальнобойным ракетам может вылиться в ядерный конфликт

© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение западных политиков о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России ставит мир на грань ядерной войны. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.
По словам Рара, канцлеру Германии Фридриху Мерцу, видимо, удалось договориться с главой Белого дома Дональдом Трампом, который не поддержал санкции против Москвы и выступил против военной помощи Киеву.
"Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту", — заметил эксперт.
Ранее 26 мая Мерц заявил о снятии ограничений на военные поставки дальнобойных ракет Украине.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
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ПолитикаГЕРМАНИЯФридрих МерцУКРАИНА
 
 
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