https://1prime.ru/20250527/merts-857948375.html

"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине

"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине

Решение западных политиков о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России ставит мир на грань ядерной войны... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:24+0300

2025-05-27T09:24+0300

2025-05-27T09:24+0300

политика

германия

фридрих мерц

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fef539db003a1071fc0325aef949e2a.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение западных политиков о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России ставит мир на грань ядерной войны. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.По словам Рара, канцлеру Германии Фридриху Мерцу, видимо, удалось договориться с главой Белого дома Дональдом Трампом, который не поддержал санкции против Москвы и выступил против военной помощи Киеву."Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту", — заметил эксперт.Ранее 26 мая Мерц заявил о снятии ограничений на военные поставки дальнобойных ракет Украине.

https://1prime.ru/20250527/indeks-857948101.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, фридрих мерц, украина