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Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева

Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева - 27.05.2025, ПРАЙМ

Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева

Решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:17+0300

2025-05-27T10:17+0300

2025-05-27T10:17+0300

политика

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фридрих мерц

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо. Трансляцию вёл телеканал Phoenix. Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.

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украина, германия, фридрих мерц, мария захарова, нато