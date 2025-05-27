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Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева
Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева - 27.05.2025, ПРАЙМ
Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева
Решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:17+0300
2025-05-27T10:17+0300
2025-05-27T10:17+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо. Трансляцию вёл телеканал Phoenix. Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
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Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Мария Захарова, НАТО
Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева
Мерц: решение по дальнобойному оружию для Киева приняли пару месяцев назад
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.
Трансляцию вёл телеканал Phoenix.
Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
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