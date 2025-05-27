https://1prime.ru/20250527/metallurgiya-857967399.html

Эксперт оценила перспективы развития технологий в металлургии

Эксперт оценила перспективы развития технологий в металлургии - 27.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила перспективы развития технологий в металлургии

Развитие технологичных направлений металлургии в России ускорит разведку дефицитных ресурсов и снизит капиталоемкость производства, такое мнение высказала РИА... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T16:02+0300

2025-05-27T16:02+0300

2025-05-27T16:02+0300

энергетика

технологии

россия

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Развитие технологичных направлений металлургии в России ускорит разведку дефицитных ресурсов и снизит капиталоемкость производства, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Накануне президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями деловых кругов о необходимости поддержки наиболее перспективных технологичных направлений металлургии в РФ. "Обеспечение постоянного притока инвестиций в цифровые инновационные проекты (в металлургии - ред.) способно оказать стратегическое преимущество, поскольку это значительно ускорит процесс разведки дефицитных полезных ископаемых для России", - сказала Левашенко. По ее словам, применение инноваций в металлургии, например геологоразведка на основе ИИ, прямая добыча лития, производство нового синтетического графита, извлечение редкоземельных металлов из месторождений ионно-адсорбционной глины могут снизить капиталоемкость производства. В частности, внедрение ИИ в геологоразведку способно снизить затраты на бурение на 60%, а также в четыре раза ускорить процесс добычи, уточнила эксперт. Тем не менее практика показывает, что на высококонцентрированных рынках новые участники подвержены потенциально непредсказуемым рискам, включая манипулирование рынком со стороны действующих компаний. Кроме того, поскольку горнодобывающие проекты являются трудно окупаемыми, может потребоваться до 15 лет, чтобы наладить производство. "Такие проекты цифровой металлургии потребуют финансовой поддержки от государства, особенно инновационные стартапы на ранних стадиях и особенно высокорисковые проекты. Эти меры могут принимать различные формы, включая государственную финансовую поддержку в виде займов, субсидий и грантов, направленных на снижение инвестиционных рисков", - заключила Левашенко.

https://1prime.ru/20250526/metallurgiya-857923835.html

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технологии, россия