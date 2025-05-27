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Минфин Китая прокомментировал сохранение рейтинга Moody's - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/minfin-857944275.html
Минфин Китая прокомментировал сохранение рейтинга Moody's
Минфин Китая прокомментировал сохранение рейтинга Moody's - 27.05.2025, ПРАЙМ
Минфин Китая прокомментировал сохранение рейтинга Moody's
Сохранение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга Китая на уровне "A1" отражает улучшающиеся перспективы экономики КНР, заявило министерство... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T06:08+0300
2025-05-27T06:08+0300
экономика
мировая экономика
финансы
китай
кнр
moody's
moody's
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ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Сохранение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга Китая на уровне "A1" отражает улучшающиеся перспективы экономики КНР, заявило министерство финансов КНР. Ранее Moody's Ratings сохранило долгосрочные рейтинги эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A1", прогноз остается негативным. "Решение Moody's сохранить стабильность суверенных кредитных рейтингов Китая является позитивным отражением улучшающихся перспектив китайской экономики", - говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР. Отмечается, что, начиная с четвертого квартала прошлого года правительство Китая реализовало ряд мер макроэкономического регулирования и контроля, экономические показатели улучшились, ожидания и уверенность рынка стабилизировались, а среднесрочная и долгосрочная долговая устойчивость повысилась. "В настоящее время глобальное экономическое развитие сталкивается с многочисленными рисками и вызовами, такими как недостаток движущих сил, усиление геополитических конфликтов и нестабильность международного торгово-экономического порядка, при этом растет неопределенность экономической деятельности", - добавили в ведомстве. Указано, что "независимо от изменений внешней среды, Китай сохранит уверенность и решительность, сосредоточившись на ведении собственных дел". В опубликованном 26 мая релизе Moody's указывалось, что сохранение рейтинга учитывает крупную, динамичную экономику Китая и его способность к инновациям, несмотря на то что агентство ожидает замедления роста ВВП страны до 3,5-4% в год к 2030 году. В то же время последние тенденции указывают на улучшение качества роста, что повышает устойчивость экономики, считают аналитики агентства. Негативный прогноз при этом обусловлен рисками того, что напряженность между Китаем и его основными торговыми партнерами может оказать долгосрочное негативное влияние на кредитный профиль страны, указывает агентство.
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мировая экономика, финансы, китай, кнр, moody's, moody's
Экономика, Мировая экономика, Финансы, КИТАЙ, КНР, Moody's, Moody's
06:08 27.05.2025
 
Минфин Китая прокомментировал сохранение рейтинга Moody's

Минфин КНР: сохранение Moody's рейтинга Китая отражает улучшающиеся перспективы экономики

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ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Сохранение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга Китая на уровне "A1" отражает улучшающиеся перспективы экономики КНР, заявило министерство финансов КНР.
Ранее Moody's Ratings сохранило долгосрочные рейтинги эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A1", прогноз остается негативным.
"Решение Moody's сохранить стабильность суверенных кредитных рейтингов Китая является позитивным отражением улучшающихся перспектив китайской экономики", - говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР.
Отмечается, что, начиная с четвертого квартала прошлого года правительство Китая реализовало ряд мер макроэкономического регулирования и контроля, экономические показатели улучшились, ожидания и уверенность рынка стабилизировались, а среднесрочная и долгосрочная долговая устойчивость повысилась.
"В настоящее время глобальное экономическое развитие сталкивается с многочисленными рисками и вызовами, такими как недостаток движущих сил, усиление геополитических конфликтов и нестабильность международного торгово-экономического порядка, при этом растет неопределенность экономической деятельности", - добавили в ведомстве.
Указано, что "независимо от изменений внешней среды, Китай сохранит уверенность и решительность, сосредоточившись на ведении собственных дел".
В опубликованном 26 мая релизе Moody's указывалось, что сохранение рейтинга учитывает крупную, динамичную экономику Китая и его способность к инновациям, несмотря на то что агентство ожидает замедления роста ВВП страны до 3,5-4% в год к 2030 году. В то же время последние тенденции указывают на улучшение качества роста, что повышает устойчивость экономики, считают аналитики агентства. Негативный прогноз при этом обусловлен рисками того, что напряженность между Китаем и его основными торговыми партнерами может оказать долгосрочное негативное влияние на кредитный профиль страны, указывает агентство.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыКИТАЙКНРMoody'sMoody's
 
 
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