https://1prime.ru/20250527/minfin-857944275.html

Минфин Китая прокомментировал сохранение рейтинга Moody's

Минфин Китая прокомментировал сохранение рейтинга Moody's - 27.05.2025, ПРАЙМ

Минфин Китая прокомментировал сохранение рейтинга Moody's

Сохранение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга Китая на уровне "A1" отражает улучшающиеся перспективы экономики КНР, заявило министерство... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T06:08+0300

2025-05-27T06:08+0300

2025-05-27T06:08+0300

экономика

мировая экономика

финансы

китай

кнр

moody's

moody's

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857944275.jpg?1748315314

ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Сохранение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга Китая на уровне "A1" отражает улучшающиеся перспективы экономики КНР, заявило министерство финансов КНР. Ранее Moody's Ratings сохранило долгосрочные рейтинги эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A1", прогноз остается негативным. "Решение Moody's сохранить стабильность суверенных кредитных рейтингов Китая является позитивным отражением улучшающихся перспектив китайской экономики", - говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР. Отмечается, что, начиная с четвертого квартала прошлого года правительство Китая реализовало ряд мер макроэкономического регулирования и контроля, экономические показатели улучшились, ожидания и уверенность рынка стабилизировались, а среднесрочная и долгосрочная долговая устойчивость повысилась. "В настоящее время глобальное экономическое развитие сталкивается с многочисленными рисками и вызовами, такими как недостаток движущих сил, усиление геополитических конфликтов и нестабильность международного торгово-экономического порядка, при этом растет неопределенность экономической деятельности", - добавили в ведомстве. Указано, что "независимо от изменений внешней среды, Китай сохранит уверенность и решительность, сосредоточившись на ведении собственных дел". В опубликованном 26 мая релизе Moody's указывалось, что сохранение рейтинга учитывает крупную, динамичную экономику Китая и его способность к инновациям, несмотря на то что агентство ожидает замедления роста ВВП страны до 3,5-4% в год к 2030 году. В то же время последние тенденции указывают на улучшение качества роста, что повышает устойчивость экономики, считают аналитики агентства. Негативный прогноз при этом обусловлен рисками того, что напряженность между Китаем и его основными торговыми партнерами может оказать долгосрочное негативное влияние на кредитный профиль страны, указывает агентство.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, китай, кнр, moody's, moody's