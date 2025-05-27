https://1prime.ru/20250527/minfin-857967985.html
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам - 27.05.2025, ПРАЙМ
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам
Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, с погашением в 2026 и 2036 годах, говорится в... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:21+0300
2025-05-27T16:21+0300
2025-05-27T16:21+0300
экономика
рынок
финансы
москва
сша
минфин
нрд
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_e3c16c06b4f6edc135acaf32b35533e0.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, с погашением в 2026 и 2036 годах, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов США) и в 2036 году в сумме 2,4 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://1prime.ru/20250523/minfin--857870909.html
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_52:0:548:372_1920x0_80_0_0_391ce5bd09946ae5cbc10a2993ef5b90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, москва, сша, минфин, нрд
Экономика, Рынок, Финансы, МОСКВА, США, Минфин, НРД
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, с погашением в 2026 и 2036 годах, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов США) и в 2036 году в сумме 2,4 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро)", сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
Минфин готовит детский продукт по программе долгосрочных сбережений