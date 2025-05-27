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Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам - 27.05.2025, ПРАЙМ

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам

Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, с погашением в 2026 и 2036 годах, говорится в... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T16:21+0300

2025-05-27T16:21+0300

2025-05-27T16:21+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, с погашением в 2026 и 2036 годах, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов США) и в 2036 году в сумме 2,4 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

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