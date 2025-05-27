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Министры по делам ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса

Министры по делам ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса - 27.05.2025, ПРАЙМ

Министры по делам ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса

Министры по делам ЕС на заседании во вторник в Брюсселе намерены обсудить лишение Венгрии права голоса из-за якобы ее проблем с верховенством права. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T01:01+0300

2025-05-27T01:01+0300

2025-05-27T01:01+0300

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Министры по делам ЕС на заседании во вторник в Брюсселе намерены обсудить лишение Венгрии права голоса из-за якобы ее проблем с верховенством права. На сайте Совета ЕС сообщается, что министры по европейским делам проведут восьмое по счету слушание "в соответствии со статьей 7 против Венгрии" из-за претензий к "состоянию демократии и верховенства права". Введение санкций означало бы, что для Венгрии приостановят право голоса в ЕС вплоть до "устранения нарушений". При этом, как сообщали европейские источники, единогласия между странами в отношении такого шага нет, а поэтому решение, скорее всего, принято не будет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки лишить Венгрию права голоса в совете ЕС доказывают растущие внутри Евросоюза противоречия. История продолжается с 2018 года, когда Европарламент решил инициировать санкции против Венгрии, обвинив Будапешт, в частности, в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ. Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права". Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В январе 2024 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия готова задействовать механизм о приостановке прав Венгрии в ЕС в соответствии с 7-й статьей договора Евросоюза, если страны сообщества согласуют такую инициативу. Кроме того, европейские министры намерены обсудить во вторник подготовку к Евросовету 26-27 июня, на котором основными темами станет Украина и ближневосточный конфликт, а также европейская оборона и безопасность, конкурентоспособность и миграция.

венгрия

будапешт

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мировая экономика, венгрия, будапешт, брюссель, дмитрий песков, виктор орбан, ес, ек